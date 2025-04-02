Пресс-секретарь Трампа заявила, что Маск уйдет только когда завершит свою "невероятную работу"

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск может уйти когда завершится его 130-дневный срок, как государственного служащего. И это случится, потому что в Белом доме его считают непредсказуемым.

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О том, что глава Tesla и SpaceX не уйдет в ближайшее время, Кэролайн Ливитт написала на Х.

"Эта "сенсация" — чушь. Илон Маск и президент Трамп оба публично заявили, что Илон уйдет с государственной службы в качестве специального государственного служащего, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена", — написала Ливитт, процитировав пост Рэйчел Бэйд, шеф-редактора издания POLITICO.

Пост Кэролайн Ливитт Фото: Скриншот

Бэйд в свою очередь процитировала свой собственный материал, в котором говорилось, что Илон Маск уже почти стал персоной нон-грата в Белом доме.

Со ссылкой на неназванные источники, автор утверждает, что президент США Дональд Трамп якобы сообщил своему ближайшему окружению, включая членов своего кабинета, что Илон Маск в ближайшие недели отойдет от своей нынешней роли.

Трамп доволен Маском и его работой, но в последние дни они оба решили, что миллиардеру стоит больше уделять времени своему бизнесу.

Другие инсайдеры сообщали, что в администрации Трампа миллиардера многие рассматривают его, как политическую обузу. Эта динамика стала особенно очевидной во вторник, когда судья-консерватор, которого Илон Маск открыто поддерживал, проиграл борьбу за место в Верховном суде Висконсина коллеге-демократу с разницей в 10 пунктов.

Это также представляет собой резкий сдвиг в отношениях Трампа и Маска по сравнению с месяцем ранее, когда чиновники Белого дома и союзники предсказывали, что Маск "здесь надолго" и что Трамп найдет способ обойти 130-дневный лимит.

Впрочем, инсайдеры полагают, что Илон Маск, скорее всего, сохранит неофициальную роль советника и продолжит время от времени появляться на территории Белого дома и не исчезнет полностью из окружения Дональда Трампа.

Напомним, ранее Фокус писал, что Илон Маск сам намекнул на свой отход от дел в Белом доме. Когда Брет Байер из Fox News спросил Маска, будет ли он готов уйти, когда истечет срок его особого статуса государственного служащего, он по сути заявил, что миссия выполнена.