Водія гасили пожежники: у центрі Амстердама вибухнуло авто (відео)

На центральній площі Дам в Амстердамі спалахнув автомобіль. Постраждав водій – рятувальникам вдалося загасити людину, вона залишилась живою.

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Про це повідомляє видання NOS.

Автомобіль вибухнув і загорівся в центрі Амстердама

Як повідомили у поліції, пожежа, ймовірно, сталася з вини водія, проте триває розслідування інциденту.

9 квітня удень водій припаркував червоний Chevrolet Matiz прямо перед Національною пам'яткою. Свідки події кажуть, що перед початком пожежі було чути щось схоже на вибух.

"Ми підозрюємо, що водій сам спричинив пожежу", – зазначили правоохоронці.

Автомобіль вибухнув в центрі Амстердама

Він вибрався із авто, охоплений полум'ям, чоловіка загасили пожежники, доправили до лікарні та згодом заарештували. За даними поліції, це 50-річний громадянин Нідерландів, який проживає у Північній Голландії.

Нагадаємо, минулого тижня поблизу площі Дам стався інший інцидент – чоловік, якого поліція згодом ідентифікувала як українця, завдав поранень п’ятьом людям.

Раніше також повідомлялося, що у Німеччині в місті Дортмунд напали з ножем на 15-річного підлітка з України, який приїхав туди після повномасштабного вторгнення.