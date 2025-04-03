Водителя тушили пожарные: в центре Амстердама взорвалось авто (видео)

На центральной площади Дам в Амстердаме вспыхнул автомобиль. Пострадал водитель — спасателям удалось потушить человека, он остался жив.

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Об этом сообщает издание NOS.

Автомобиль взорвался и загорелся в центре Амстердама

Как сообщили в полиции, пожар, вероятно, произошел по вине водителя, однако продолжается расследование инцидента.

9 апреля днем водитель припарковал красный Chevrolet Matiz прямо перед Национальным памятником. Свидетели происшествия говорят, что перед началом пожара было слышно что-то похожее на взрыв.

"Мы подозреваем, что водитель сам вызвал пожар", — отметили правоохранители.

Автомобиль взорвался в центре Амстердама

Он выбрался из авто, охваченный пламенем, мужчину потушили пожарные, доставили в больницу и впоследствии арестовали. По данным полиции, это 50-летний гражданин Нидерландов, проживающий в Северной Голландии.

Напомним, на прошлой неделе вблизи площади Дам произошел другой инцидент — мужчина, которого полиция впоследствии идентифицировала как украинца, нанес ранения пяти людям.

Ранее также сообщалось, что в Германии в городе Дортмунд напали с ножом на 15-летнего подростка из Украины, который приехал туда после полномасштабного вторжения.