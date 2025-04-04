Розлив нафти в Чорному морі: береги Анапи стали непридатними для відпочинку (відео)

Розлив нафти в Чорному морі спричинив сильні забруднення берегової лінії. Збиток екології від аварії танкерів у Керченській протоці оцінили майже в 1 млрд доларів.

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У Чорному морі на п'яти ділянках узбережжя Анапи зафіксували нові викиди мазуту. Відео масштабів екологічної катастрофи публікують російські ЗМІ.

На кадрах видно сильні забруднення берегової лінії станом на сьогодні внаслідок розливу нафти в Чорному морі. Пісок перемішаний з нафтопродуктами, які викинуло на берег. Забруднено 10 кілометрів узбережжя, на пляжах, де розташовані бази відпочинку та готелі відчувається неприємний запах.

"Всі береги, просто все оброблено, жах який! Бідні наші пляжі! Бідні наші береги", — описує стан місцевості очевидець.

Мерія Анапи тим часом призначила відкриття пляжного сезону на 17 травня. Мазут із центрального пляжу ще відчерпують відрами — при заході у воду по коліно лежать скупчення мазуту.

Збитки від розливу нафти в Чорному морі

Росприроднагляд оцінив збиток від аварії танкерів у Чорному морі в 85 мільярдів рублів (близько 1 млрд доларів). Рахунок виставили власникам двох затонулих танкерів "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239".

Перший танкер належить компанії ТОВ "Кама Шиппінг", а другий — ЗАТ "Волгатранснефть". Якщо організації не відшкодують збитки добровільно, на них подадуть до суду.

Обидва судна затонули, викинувши в море тонни мазуту. Катастрофа стала одним із наймасштабніших забруднень Чорного моря за останні десятиліття. Мазут вилився в Чорне море в Керченській протоці 15 грудня. Танкери перевозили понад 9 тисяч тонн нафтопродуктів.

Нагадаємо, російські волонтери в січні поточного року перевіряли дно в районі аварії танкерів. Велика частина нафтопродуктів залишалася там.

Фокус раніше писав, що причиною аварії в Чорному морі могло бути бажання російської влади більше заробити. Річкові танкери вигнали у вкрай небезпечну для них зону.