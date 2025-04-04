Разлив нефти в Черном море: берега Анапы стали непригодны для отдыха (видео)

Разлив нефти в Черном море вызвал сильные загрязнения береговой линии. Ущерб экологии от аварии танкеров в Керченском проливе оценили почти в 1 млрд долларов.

Related video

В Черном море на пяти участках побережья Анапы зафиксировали новые выбросы мазута. Видео масштабов экологической катастрофы публикуют российские СМИ.

На кадрах видны сильные загрязнения береговой линии по состоянию на сегодня в результате разлива нефти в Черном море. Песок перемешан с нефтепродуктами, которые выбросило на берег. Загрязнены 10 километров побережья, на пляжах, где расположены базы отдыха и гостиницы чувствуется неприятный запах.

"Все берега, просто все уделано, жуть какая! Бедные наши пляжи! Бедные наши берега", — описывает состояние местности очевидец.

Мэрия Анапы тем временем назначила открытие пляжного сезона на 17 мая. Мазут с центрального пляжа еще отчерпывают ведрами — при заходе в воду по колено лежат скопления мазута.

Ущерб от разлива нефти в Черном море

Росприроднадзор оценил ущерб от аварии танкеров в Черном море в 85 миллиардов рублей (около 1 млрд долларов). Счет выставили владельцам двух затонувших танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239".

Первый танкер принадлежит компании ООО "Кама Шиппинг", а второй — ЗАО "Волгатранснефть". Если организации не возместят ущерб добровольно, на них подадут в суд.

Оба судна затонули, выбросив в море тонны мазута. Катастрофа стала одним из самых масштабных загрязнений Черного моря за последние десятилетия. Мазут вылился в Черное море в Керченском проливе 15 декабря. Танкеры перевозили более 9 тысяч тонн нефтепродуктов.

Напомним, российские волонтеры в январе текущего года поверяли дно в районе крушения танкеров. Большая часть нефтепродуктов оставалась там.

Фокус ранее писал, что причиной аварии в Черном море могло быть желание российских властей больше заработать. Речные танкеры выгнали в крайне опасную для них зону.