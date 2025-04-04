Відповідь Трампу: Європейський Союз готує санкції проти платформи X Ілона Маска

Європейський Союз планує накласти великі штрафи на платформу X, яка належить Ілону Маску, за порушення законів щодо боротьби з незаконним контентом та дезінформацією.

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Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела.

Ці санкції можуть викликати додаткове напруження між ЄС та США, зокрема на фоні політичної ситуації навколо колишнього президента Дональда Трампа. Очікується, що штрафи можуть перевищити $1 млрд, а також вимогу внести зміни до платформи. Ці санкції можуть бути оголошені влітку цього року і стануть першими, запровадженими в рамках нового законодавства ЄС, яке спрямоване на зобов'язання соціальних медіакомпаній контролювати свої сервіси.

Європейські регулятори враховують ризики загострення відносин із Трампом, оскільки конфлікт між ЄС і США вже є серйозним через торгові суперечки, тарифи і війну в Україні. Зазначається, що після приходу Трампа до влади європейські органи уповільнили розслідування щодо X, аби оцінити можливі наслідки, однак останнім часом, на тлі посилення торгової напруженості, ЄС вирішив продовжити справу.

Розслідування було розпочато ще в 2023 році, коли було встановлено, що соціальна мережа порушила закон, зокрема через продаж синіх галочок акаунтам, пов'язаним з терористичними організаціями, а також через збільшення кількості ботів і розміщення реклами великих компаній поруч з екстремістськими постами.

У січні 2025 року Європейська комісія оголосила про розширення розслідування, щоб з'ясувати, чи порушила платформа X вимоги ЄС щодо модерації контенту. Європейські чиновники очікують, що Маск, який неодноразово критикував європейську політику як форму цензури, буде протидіяти будь-якому регулюванню соціальної мережі.

Цей випадок також може бути пов'язаний із торгівлею між ЄС і США, оскільки у лютому Білий дім опублікував попередження про можливе несправедливе відношення до компанії через нові технологічні регулювання ЄС.

Нагадаємо, що раніше батько Маска розповів, чому змінилось його ставлення до України. Він пояснив, що після повномасштабного вторгнення ЗС РФ надання Україні доступу до супутникового інтернету Starlink здавалося "правильним рішенням". Однак, з його слів, війна не закінчується — "вона тягнеться і тягнеться".

Також, батько Ілона Маска Еррол Маск заявив, що вся його родина захоплюється президентом Росії Володимиром Путіним. Їх приваблює його спокій.