У раю згасло світло: курортний острів у Тихому океані опинився на межі енергетичної катастрофи

На островах Самоа, які славляться своїми білосніжними пляжами, немає світла цілими днями, тож жителям доводиться діставати з комор свічки і гасові лампи.

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Про це повідомляє CNN.

Жителі тихоокеанської острівної держави Самоа вже кілька тижнів борються з віяловими вимкненнями електроенергії, через які цілі села занурилися в темряву і виникли серйозні збої в роботі підприємств.

На Уполу, найбільш густонаселеному острові країни, який часто відвідують туристи через його білі піщані пляжі, деякі мешканці повернулися до використання гасових ламп вночі і щосили намагаються зберегти продукти.

Шеллі Берич, яка проживає в столиці Апіа, розповіла, що через блекаути її сім'ї довелося пристосовуватися і використовувати свічки та ліхтарі на сонячних батареях.

"Ми тепер рано вечеряємо і рано лягаємо спати. Ми просто навчилися пристосовуватися і справлятися", — каже жінка.

Прем'єр-міністр Фіаме Наомі Матаафа в понеділок оголосила про запровадження надзвичайного стану терміном на 30 днів, визнавши "значні труднощі", які енергетична криза завдала домогосподарствам, підприємствам і основним службам.

Перебої з електроенергією не є чимось незвичайним для 215 000 жителів Самоа, які часто стикаються з перебоями через циклони, що проносяться через Тихий океан. Але рідко можна побачити, як відключення електроенергії по всьому острову повторюються так довго.

Курортний острів поринув у темряву Фото: Скриншот

Чиновники кажуть, що причин тому безліч: механічні несправності на електростанції, несправні підземні кабелі, значні руйнування внаслідок нещодавнього шторму і значне зростання попиту на електроенергію за останні два роки.

Урядовий постачальник електроенергії, Electric Power Corporation, був змушений ввести нормування електроенергії на Уполу з 16 березня після того, як вийшли з ладу три ключові генератори.

Один із генераторів, від якого залежить енергозабезпечення острова Фото: Соцмережi

Прем'єр-міністр попередив, що криза може призвести до падіння валового внутрішнього продукту (ВВП), а в магазинах розкупили все, що на батарейках, а також свічки і гасові лампи.

"Ми маленькі острови — всього 200 000 осіб — і ми просто повертаємося до старого доброго гасу", — кажуть місцеві жителі.

Нагадаємо, минулого року вся Куба залишилася без світла. Одна з найбільших електростанцій острова вийшла з ладу, тож для 10 мільйонів жителів "острова Свободи" настав тотальний блекаут.