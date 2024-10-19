Тотальний блекаут: на Кубі 10 млн людей залишилися без світла, у чому причина (фото)

За словами журналістів, брак електроенергії вже спонукав чиновників скасувати всі нежиттєво важливі державні послуги. У середині дня вони заявили, що почали робити кроки з відновлення подачі електроенергії, але цей процес займе час.

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18 жовтня на Кубі сталося загальнонаціональне вимкнення електроенергії після того, як одна з найбільших електростанцій острова вийшла з ладу, що призвело до відключення національної електромережі. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

За словами журналістів, раніше уряд уже закрив школи і підприємства не першої необхідності, а також відправив більшість державних службовців додому, щоб зберегти електроенергію в період дефіциту.

Однак, як повідомляється, електростанція Антоніо Гітерас, найбільша і найефективніша в країні, все одно відключилася, що призвело до повного відключення електромережі і залишило без електроенергії близько 10 мільйонів осіб. Чиновники не повідомили, що стало причиною аварії на заводі.

"Поки (електрику) не буде відновлено, спокою не буде", — заявив президент Куби Мігель Діас-Канель.

У матеріалі йдеться про те, що вимкнення електроенергії знаменує собою нову найнижчу точку на острові, де життя стає дедалі нестерпнішим, а мешканці вже страждають від браку харчів, пального, води та ліків.

За словами журналістів, брак електроенергії вже спонукав чиновників скасувати всі нежиттєво важливі державні послуги. У середині дня вони заявили, що почали робити кроки з відновлення подачі електроенергії, але цей процес займе час.

Повідомляють, що практично вся торгівля в Гавані зупинилася.

"Ми пішли до ресторану, а там не було їжі, тому що не було електрики, тепер у нас ще й інтернету немає", — сказав турист із Бразилії Карлос Роберто Хуліо, який нещодавно прибув до Гавани.

Прем'єр-міністр Мануель Марреро пізно ввечері в четвер говорив, що причиною дедалі частіших відключень електроенергії протягом останніх кількох тижнів став "ідеальний шторм", добре відомий більшості кубинців: погіршення інфраструктури, нестача палива і зростаючий попит.

"Брак палива є найважливішим фактором", — заявив Марреро в телевізійному зверненні до нації.

За словами чиновників, сильні вітри, що почалися з урагану "Мілтон" минулого тижня, паралізували здатність острова доправляти дефіцитне паливо із суден, що перебувають у морі, на свої електростанції.

Раніше повідомлялося, що дочка Каддафі відкрила в Москві виставку картин, що прославляє лівійського диктатора. Аїша Каддафі за батька обіймала високу посаду. Після того, як Каддафі був убитий у 2011 році, Аїша втекла з країни.

Також нагадаємо, що в Нідерландах чоловік убив українку і спробував накласти на себе руки. Журналісти розповідають, що раніше жінка скаржилася поліції на колишнього через сексуальне насильство.