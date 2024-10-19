Тотальный блэкаут: на Кубе 10 млн человек остались без света, в чем причина (фото)

По словам журналистов, нехватка электроэнергии уже побудила чиновников отменить все нежизненно важные государственные услуги. В середине дня они заявили, что начали предпринимать шаги по восстановлению подачи электроэнергии, но этот процесс займет время.

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18 октября на Кубе произошло общенациональное отключение электроэнергии после того, как одна из крупнейших электростанций острова вышла из строя, что привело к отключению национальной электросети. Об этом пишет информационное агентство Reuters.

По словам журналистов, ранее правительство уже закрыло школы и предприятия не первой необходимости, а также отправило большинство государственных служащих домой, чтобы сохранить электроэнергию в период дефицита.

Однако, как сообщается, электростанция Антонио Гитерас, крупнейшая и самая эффективная в стране, все равно отключилась, что привело к полному отключению электросети и оставило без электроэнергии около 10 миллионов человек. Чиновники не сообщили, что стало причиной аварии на заводе.

"Пока (электричество) не будет восстановлено, покоя не будет", — заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

В материале говорится, что отключение электроэнергии знаменует собой новую низшую точку на острове, где жизнь становится все более невыносимой, а жители уже страдают от нехватки продовольствия, топлива, воды и лекарств.

По словам журналистов, нехватка электроэнергии уже побудила чиновников отменить все нежизненно важные государственные услуги. В середине дня они заявили, что начали предпринимать шаги по восстановлению подачи электроэнергии, но этот процесс займет время.

Сообщается, что практически вся торговля в Гаване остановилась.

"Мы пошли в ресторан, а там не было еды, потому что не было электричества, теперь у нас еще и интернета нет", — сказал турист из Бразилии Карлос Роберто Хулио, недавно прибывший в Гавану.

Премьер-министр Мануэль Марреро поздно вечером в четверг говорил, что причиной участившихся отключений электроэнергии за последние несколько недель стал "идеальный шторм", хорошо известный большинству кубинцев: ухудшение инфраструктуры, нехватка топлива и растущий спрос.

"Нехватка топлива является самым важным фактором", — заявил Марреро в телевизионном обращении к нации.

По словам чиновников, сильные ветры, начавшиеся с урагана "Милтон" на прошлой неделе, парализовали способность острова доставлять дефицитное топливо с судов, находящихся в море, на свои электростанции.

Ранее сообщалось, что дочь Каддафи открыла в Москве выставку картин, прославляющую ливийского диктатора. Аиша Каддафи при отце занимала высокий пост. После того, как Каддафи был убит в 2011 году, Аиша сбежала из страны.

Также напомним, что в Нидерландах мужчина убил украинку и попытался покончить с собой. Журналисты рассказывают, что ранее женщина жаловалась полиции на бывшего из-за сексуального насилия.