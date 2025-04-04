В раю погас свет: курортный остров в Тихом океане оказался на грани энергетической катастрофы

На островах Самоа, которые славятся своими белоснежными пляжами, нет света целыми днями, так что жителям приходится доставать из кладовок свечи и керосиновые лампы.

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Об этом сообщает CNN.

Жители тихоокеанского островного государства Самоа уже несколько недель борются с веерными отключениями электроэнергии, из-за которых целые деревни погрузились во тьму и возникли серьезные сбои в работе предприятий.

На Уполу, самом густонаселенном острове страны, который часто посещают туристы из-за его белых песчаных пляжей, некоторые жители вернулись к использованию керосиновых ламп по ночам и изо всех сил пытаются сохранить продукты.

Шелли Берич, проживающая в столице Апиа, рассказала, что из-за блэкаутов ее семье пришлось приспосабливаться и использовать свечи и фонари на солнечных батареях.

"Мы теперь рано ужинаем и рано ложимся спать. Мы просто научились приспосабливаться и справляться", — говорит женщина.

Премьер-министр Фиаме Наоми Матаафа в понедельник объявила о введении чрезвычайного положения сроком на 30 дней, признав "значительные трудности", которые энергетический кризис нанес домохозяйствам, предприятиям и основным службам.

Перебои с электроэнергией не являются чем-то необычным для 215 000 жителей Самоа, которые часто сталкиваются с перебоями из-за циклонов, проносящихся через Тихий океан. Но редко можно увидеть, как отключения электроэнергии по всему острову повторяются так долго.

Курортный остров погрузился во тьму Фото: Скриншот

Чиновники говорят, что причин тому множество: механические неисправности на электростанции, неисправные подземные кабели, обширные разрушения в результате недавнего шторма и значительный рост спроса на электроэнергию за последние два года.

Правительственный поставщик электроэнергии, Electric Power Corporation, был вынужден ввести нормирование электроэнергии на Уполу с 16 марта после того, как вышли из строя три ключевых генератора.

Один из генераторов, от которого зависит эенергообеспечение острова Фото: Соцсети

Премьер-министр предупредил, что кризис может привести к падению валового внутреннего продукта (ВВП), а в магазинах раскупили все, что на батарейках, а также свечи и керосиновые лампы.

"Мы маленькие острова — всего 200 000 человек — и мы просто возвращаемся к старому доброму керосину", — говорят местные жители.

Напомним, в прошлом году вся Куба осталась без света. Одна из крупнейших электростанций острова вышла из строя, так что для 10 миллионов жителей "острова Свободы" наступил тотальный блэкаут.