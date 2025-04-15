Найактивніші покупці: скільки квартир купили в Польщі українці за рік та які міста обирають

Українці стали більше купувати нерухомість в Польщі. За останній рік в порівнянні з попереднім кількість куплених квартир українцями в Польщі зросла на 25%.

Related video

Про це пише портал salon24.pl.

За даними Міністерства внутрішніх справ Польщі, громадяни України стали найактивнішою групою серед іноземних інвесторів на ринку нерухомості в країні. Впродовж 2024 року іноземці придбали в Польщі понад 17 тисяч квартир, що склало 5% всього ринку житлової нерухомості в країні.

Близько 9 тисяч квартир придбали українці – це більш ніж на 25% більше, ніж роком раніше. На другому місці – білоруси, які купили близько 3 тисяч квартир у Польщі, що на 60% більше, ніж у 2023 році.

Між тим, як відмічає портал, нерухомість в Польщі перестала цікавити німців — вони придбали нерухомість загальною площею менше 57 тисяч м², тобто майже на чверть менше ніж рік тому.

Де купують житло українці

Найбільше житла купують у Варшаві. У 2024 році іноземці купили тут понад 3,5 тисячі квартир, що на 20% більше у порівнянні з попереднім роком.

Також популярністю користується Краків та Вроцлав.

Далі йдуть :

Лодзь,

Познань,

Гданськ,

Гожув-Велькопольський,

Щецин.

Туристичні міста для українців не в пріоритеті.

Нагадаємо, що у Великій Британії українка успадкувала будинок від 82-річного колекціонера, з яким заприятелювала. Після його смерті родичі відсудили в неї отриману нерухомість, але жінка не збирається звідти виїздити.

В Україні продовжується зростання вартості нерухомості. Зокрема, щороку дорожчає житло. Експерти кажуть — на це впливає і інфляція, і курсові коливання, і складнощі компаній-забудовників, які відчувають шалений дефіцит кадрів та подорожчання будівельних матеріалів.