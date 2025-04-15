Самые активные покупатели: сколько квартир купили в Польше украинцы за год и какие города выбирают

Украинцы стали больше покупать недвижимость в Польше. За последний год по сравнению с предыдущим количество купленных квартир украинцами в Польше выросло на 25%.

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Об этом пишет портал salon24.pl.

По данным Министерства внутренних дел Польши, граждане Украины стали самой активной группой среди иностранных инвесторов на рынке недвижимости в стране. В течение 2024 года иностранцы приобрели в Польше более 17 тысяч квартир, что составило 5% всего рынка жилой недвижимости в стране.

Около 9 тысяч квартир приобрели украинцы — это более чем на 25% больше, чем годом ранее. На втором месте — белорусы, которые купили около 3 тысяч квартир в Польше, что на 60% больше, чем в 2023 году.

Между тем, как отмечает портал, недвижимость в Польше перестала интересовать немцев — они приобрели недвижимость общей площадью менее 57 тысяч м², то есть почти на четверть меньше чем год назад.

Где покупают жилье украинцы

Больше всего жилья покупают в Варшаве. В 2024 году иностранцы купили здесь более 3,5 тысячи квартир, что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом.

Также популярностью пользуется Краков и Вроцлав.

Далее следуют :

Лодзь,

Познань,

Гданьск,

Гожув-Велькопольский,

Щецин.

Туристические города для украинцев не в приоритете.

Напомним, что в Великобритании украинка унаследовала дом от 82-летнего коллекционера, с которым подружилась. После его смерти родственники отсудили у нее полученную недвижимость, но женщина не собирается оттуда выезжать.

В Украине продолжается рост стоимости недвижимости. В частности, ежегодно дорожает жилье. Эксперты говорят — на это влияет и инфляция, и курсовые колебания, и сложности компаний-застройщиков, которые испытывают бешеный дефицит кадров и подорожание строительных материалов.