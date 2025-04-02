Коллекционер в Британии переписал дом на украинку: его родственники начали войну за наследство

В Великобритании украинка унаследовала дом от 82-летнего коллекционера, с которым подружилась. После его смерти родственники отсудили у нее полученную недвижимость, но женщина не собирается оттуда выезжать.

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Об этом пишет издание Daily Mail.

Отмечается, что украинка Мария Романишин в Великобритании подружилась с 82-летним отшельником и коллекционером Ричардом Джоем. С женщиной они познакомились в кафе, где она работала официанткой. Коллекционер всю свою жизнь провел в семейном доме в Харроу. Он не имел семьи и детей, а свободное время любил проводить в городском кафе "Верхняя корка".

Там он познакомился с 38-летней женщиной из Украины и между ними завязались теплые отношения.

После того, как мистер Джой некоторое время провел в больнице, Мария регулярно помогала ему с покупками и повседневными делами. По словам Марии Романишин, у нее были близкие отношения с мужем, и он в конце концов пригласил ее и ее семью жить с ним как в "приемную семью". По словам Марии, в конце концов коллекционер в 2016 году решил отдать ей дом, "засунув" ей в руки документы на право собственности и сказав: "Дом твой. Я хочу, чтобы дом остался тебе".

В 2018 году мистер Джой умер.

Его двоюродный брат Мартин Ларни подал в суд на Марию Романишин. Он просил отменить дарственную на дом, чтобы разделить его по условиям завещания 2011 года.

Окружной суд Центрального Лондона получил подтверждение, что менее чем за два года до смерти, в 2016 году, Джой подарил свой дом госпоже Романишин. Она и их дети стали приемной семьей умершего, помогали и заботились о нем, но никто из них никогда не был опекуном и никогда не требовал и не получал денег за свою заботу и помощь.

Но кузина мужа считает, что в 2016 году Джой не мог подписать сложные юридические документы, поскольку он "был уязвимым с явными когнитивными нарушениями и, судя по предоставленным медицинским свидетельствам, недееспособным".

Адвокат Романишиной эти заявления опроверг, отметив, что "погибший играл в шахматы со старшей дочерью Романишиной до и после договора дарения, а также смотрел и мог смотреть по телевидению серии "Шерлока".

Женщина подала встречный иск против Ларни, в котором она требовала признать ее владелицей старого дома господина Джоя через договор дарения 2016 года.

После недели рассмотрения дела в суде, стороны согласились урегулировать свой спор вне суда после переговоров за кулисами. Госпожа Романишин отказалась от наследства, отклонив встречный иск против господина Ларни, в котором она требовала признать, что имеет право собственности на дом.

В то же время украинка все еще считает, что не должна выезжать из него. Женщина также заявила, что мистер Джой был бы "шокирован", если бы узнал, что его семья приехала за домом, потому что они проявили интерес к мужу только после его смерти.

Многие общие знакомые поддержали Марию, заявив, что она была очень доброй и действительно заботилась о британце, тогда как его семья совсем к нему не наведывалась. Поэтому, по их мнению, она заслуживала эту недвижимость.

В итоге большая часть поместья отошла его брату Ларни, его 87-летней матери Дорин, а также бывшему другу.

Напомним, что внучка нашла тайное "наследство" дедушки, которое он хранил 57 лет. Она открыла для себя много нового об отношениях своих дедушки и бабушки. Например, впервые узнала, что он сделал бабушке предложение через полгода после знакомства.

Также сообщалось, что внучка расплакалась, унаследовав от своей бабушки кастрюлю для приготовления соуса. Для нее это не только кухонные принадлежности, а прежде всего подтверждение глубокой эмоциональной связи с женщиной, которая научила ее готовить традиционные блюда.