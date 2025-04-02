Колекціонер в Британії переписав будинок на українку: його родичі розпочали війну за спадок

У Великій Британії українка успадкувала будинок від 82-річного колекціонера, з яким заприятелювала. Після його смерті родичі відсудили в неї отриману нерухомість, але жінка не збирається звідти виїздити.

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Про це пише видання Daily Mail.

Зазначається, що українка Марія Романишин у Великій Британії потоваришувала з 82-річним відлюдником і колекціонером Річардом Джоєм. З жінкою вони познайомилися в кафе, де вона працювала офіціанткою. Колекціонер усе своє життя провів у сімейному будинку в Харроу. Він не мав родини і дітей, а вільний час любив проводити у міському кафе "Верхня кірка".

Там він познайомився з 38-річною жінкою з України і між ними зав'язалися теплі стосунки.

Після того, як містер Джой деякий час провів у лікарні, Марія регулярно допомагала йому з покупками та повсякденними справами. За словами Марії Романишин, у неї були близькі стосунки з чоловіком, і він зрештою запросив її та її родину жити з ним як у "прийомну сім’ю". За словами Марії, врешті-решт колекціонер у 2016 році вирішив віддати їй будинок, "засунувши" їй у руки документи на право власності та сказавши: "Будинок твій. Я хочу, щоб будинок залишився тобі".

У 2018 році містер Джой помер.

Його двоюрідний брат Мартін Ларні подав до суду на Марію Романишин. Він просив скасувати дарчу на будинок, щоб розділити його за умовами заповіту 2011 року.

Окружний суд Центрального Лондона отримав підтвердження, що менш ніж за два роки до смерті, у 2016 році, Джой подарував свій будинок пані Романишин. Вона та їхні діти стали прийомною сім’єю померлого, допомагали та піклувалися про нього, але ніхто з них ніколи не був опікуном і ніколи не вимагав та не отримував грошей за свою турботу та допомогу.

Але кузена чоловіка вважає, що в 2016 році Джой не міг підписати складні юридичні документи, оскільки він "був вразливим з явними когнітивними порушеннями і, судячи з наданих медичних свідчень, недієздатним".

Адвокат Романишиної ці заяви спростував, наголосивши, що "загиблий грав у шахи зі старшою донькою Романішиної до і після договору дарування, а також дивився та міг дивитися по телебаченню серії "Шерлока".

Жінка подала зустрічний позов проти Ларні, в якому вона вимагала визнати її власницею старого будинку пана Джоя через договір дарування 2016 року.

Після тижня розгляду справи у суді, сторони погодилися врегулювати свій спір поза судом після переговорів за лаштунками. Пані Романишин відмовилась від спадку, відхиливши зустрічний позов проти пана Ларні, в якому вона вимагала визнати, що має право власності на будинок.

Водночас українка все ще вважає, що не повинна виїжджати з нього. Жінка також заявила, що містер Джой був би "шокований", якби дізнався, що його родина приїхала за будинком, бо вони проявили інтерес до чоловіка лише після його смерті.

Багато спільних знайомих підтримали Марію, заявивши, що вона була дуже доброю й справді піклувалась про британця, тоді як його родина зовсім до нього не навідувалась. Тож, на їхню думку, вона заслуговувала на цю нерухомість.

У підсумку більша частина маєтку відійшла його брату Ларні, його 87-річній матері Дорін, а також колишньому другові.

Нагадаємо, що онука знайшла таємний "спадок" дідуся, який він зберігав 57 років. Вона відкрила для себе багато нового про стосунки своїх дідуся та бабусі. Наприклад, вперше дізналася, що він освідчився бабусі через пів року після знайомства.

Також повідомлялося, що онука розплакалась, успадкувавши від своєї бабусі каструлю для приготування соусу. Для неї це не лише кухонне приладдя, а насамперед підтвердження глибокого емоційного зв'язку з жінкою, яка навчила її готувати традиційні страви.