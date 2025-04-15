"Припинення вогню": в Білому домі назвали умову для відновлення співпраці з Росією

США не виключають відновлення економічної співпраці з Росією, але спершу хочуть "побачити припинення вогню".

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Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час зустрічі із журналістами.

В Білому домі розповіли, чого вимагають від РФ

США і Росія провели продуктивні переговори, але для відновлення економічного партнерства Білий дім вимагає перемир'я.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вважає, що економічне партнерство може стимулювати Росію завершити війну в Україні.

Як зазначила Лівітт, минулої п'ятниці, 11 квітня, відбулися "продуктивні розмови" між Стівом Віткоффом і представниками Росії. Хоча Сполучені Штати почали переговори з представниками Кремля, але для відновлення економічної співпраці із РФ у Білому домі "спершу хочуть побачити припинення вогню".

Саме відновлення співпраці в економіці США вважають стимулом для Росії завершити розпочату нею війну. Керолайн Лівітт зазначила, що Стів Віткофф і президент Дональд Трамп вірять, що Кремль насправді хоче "покласти край цій війні".

"У Росії є стимул закінчити цю війну, і, можливо, це може бути економічне партнерство зі Сполученими Штатами. Але спочатку ми повинні побачити припинення вогню, і президент і його посланник Віткофф дуже чітко дали це зрозуміти росіянам", — заявила прессекретарка Білого дому.

Нагадаємо, після візиту до Москви Стів Віткофф дав інтерв'ю на каналі Fox News і пояснив, що говорив у Російській Федерації не про перемир'я чи припинення вогню, а про досягнення тривалого миру. Розмова тривала 4-5 годин та, як заявив спецпредставник Білого дому, була продуктивною.