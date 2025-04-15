"Прекращение огня": в Белом доме назвали условие для возобновления сотрудничества с Россией

США не исключают возобновления экономического сотрудничества с Россией, но сначала хотят "увидеть прекращение огня".

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт во время встречи с журналистами.

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США и Россия провели продуктивные переговоры, но для восстановления экономического партнерства Белый дом требует перемирия.

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что экономическое партнерство может стимулировать Россию завершить войну в Украине.

Как отметила Ливитт, в прошлую пятницу, 11 апреля, состоялись "продуктивные разговоры" между Стивом Уиткоффом и представителями России. Хотя Соединенные Штаты начали переговоры с представителями Кремля, но для восстановления экономического сотрудничества с РФ в Белом доме "сначала хотят увидеть прекращение огня".

Именно восстановление сотрудничества в экономике США считают стимулом для России завершить начатую ею войну. Кэролайн Ливитт отметила, что Стив Уиткофф и президент Дональд Трамп верят, что Кремль на самом деле хочет "положить конец этой войне".

"У России есть стимул закончить эту войну, и, возможно, это может быть экономическое партнерство с Соединенными Штатами. Но сначала мы должны увидеть прекращение огня, и президент и его посланник Уиткофф очень четко дали это понять россиянам", — заявила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, после визита в Москву Стив Уиткофф дал интервью на канале Fox News и объяснил, что говорил в Российской Федерации не о перемирии или прекращении огня, а о достижении длительного мира. Разговор длился 4-5 часов и, как заявил спецпредставитель Белого дома, был продуктивным.