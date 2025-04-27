У Канаді під час фестивалю автомобіль врізався в натовп людей: є жертви (відео)

Поліція Канади повідомляє про трагічний інцидент, що стався ввечері 26 квітня на вуличному фестивалі Lapu Lapu Day Block Party у Ванкувері. Кілька людей загинули, і ще кілька дістали поранення після того, як автомобіль врізався в натовп святкувальників.

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Детально про трагедію в канадському місті йдеться в репортажі CBC News.

Подія трапилася незабаром після 20:00 у районі перетину Іст 41-ї авеню і Фрейзер-стріт. Водій транспортного засобу затриманий, поліція продовжує розслідування.

За попередніми даними, внаслідок наїзду машини щонайменше восьмеро людей загинули, включно з дитиною, ще шестеро дістали поранення.

Очевидці публікують у соціальних мережах відеозаписи з місця трагедії, на яких видно, як постраждалим надають допомогу бригади швидкої допомоги.

Імовірно, водій транспортного засобу був раніше судимий, проте правоохоронці відмовилися коментувати цю інформацію.

"Один підозрюваний, одна машина. З мого боку було б недоречно вдаватися до подібних подробиць на даному етапі", — цитує BBC слова начальника поліції Стіва Райа.

Що відомо про фестиваль Lapu Lapu Day Block Party

Фестиваль Lapu Lapu названо на честь борця опору корінного населення Філіппін, який боровся проти іспанської колонізації в XVI столітті. Заходи водночас стали майданчиком для передвиборчої кампанії Нової демократичної партії Канади. Її лідер, Джагміт Сінгх, висловив у соцмережі X глибоку скорботу з приводу того, що сталося, наголосивши на своїй підтримці жертв, їхніх родин і філіппінської громади Ванкувера.

Прем'єр-міністр Британської Колумбії Девід Ебі та лідер консерваторів П'єр Пуалевр також висловили свої співчуття, наголосивши на підтримці філіппінської громади.

Раніше повідомлялося, що за 80 км на схід від канадського міста Едмонтон сталася пожежа на території музею української культури — Ukrainian Cultural Heritage Village. Масштаб загоряння змусив місцеву владу оголосити евакуацію населення, проте пізніше пожежу визнали локалізованою, а евакуацію скасували.