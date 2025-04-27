В Канаде во время фестиваля автомобиль врезался в толпу людей: есть жертвы (видео)

Полиция Канады сообщает о трагическом инциденте, произошедшем в вечером 26 апреля на уличном фестивале Lapu Lapu Day Block Party в Ванкувере. Несколько человек погибли, и еще несколько получили ранения после того, как автомобиль врезался в толпу празднующих.

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Детально о трагедии в канадском городе говорится в репортаже CBC News.

Происшествие случилось вскоре после 20:00 в районе пересечения Ист 41-й авеню и Фрейзер-стрит. Водитель транспортного средства задержан, полиция продолжает расследование. .

По предварительным данным, в результате наезда машины по меньшей мере восемь человек погибли, включая ребенка, еще шесть получили ранения.

Очевидцы публикуют в социальных сетях видеозаписи с места трагедии, на которых видно, как пострадавшим оказывают помощь бригады скорой помощи.

Предположительно водитель транспортного средства был ранее судим, однако правоохранители отказались комментировать эту информацию.

"Один подозреваемый, одна машина. С моей стороны было бы неуместно вдаваться в подобные подробности на данном этапе", — цитирует BBC слова начальника полиции Стива Райа.

Что известно о фестивале Lapu Lapu Day Block Party

Фестиваль Lapu Lapu назван в честь борца сопротивления коренного населения Филиппин, который боролся против испанской колонизации в XVI веке. Мероприятия в то же время стал площадкой для предвыборной кампании Новой демократической партии Канады. Ее лидер, Джагмит Сингх, выразил в соцсети X глубокую скорбь по поводу случившегося, подчеркнув свою поддержку жертвам, их семьям и филиппинской общине Ванкувера.

Премьер-министр Британской Колумбии Дэвид Эби и лидер консерваторов Пьер Пуальевр также выразили свои соболезнования, подчеркнув поддержку филиппинской общины.

Ранее сообщалось, что в 80 км к востоку от канадского города Эдмонтон произошел пожар на территории музея украинской культуры — Ukrainian Cultural Heritage Village. Масштаб возгорания заставил местные власти объявить эвакуацию населения, однако позже пожар был признан локализованным, а эвакуация отменена.