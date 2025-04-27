В Уругваї горіло російське посольство (фото, відео)

У суботу ввечері, 26 квітня, у будівлі російського посольства, розташованого в столиці Уругваю Монтевідео, сталася пожежа.

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Про це повідомляє видання El País.

Зазначається, що два пожежні розрахунки відправили гасити густий стовп диму, який помітили в одній із кімнат дипломатичного відомства.

За підтримки місцевих поліцейських рятувальники мали намір увійти в будівлю, але не змогли відразу цього зробити через дипломатичні процедури.

Затримка призвела до збільшення кількості диму, що виходив із вентиляційної труби посольства, розташованого на бульварі Іспанії та вулиці Сарм'єнто, у самому центрі району Посітос.

Співробітники поліції перекрили дорогу, що ускладнило рух транспортних засобів у цьому районі.

Пожежу, яка, ймовірно, розпочалася на установці кондиціонування повітря, за деякий час було загашено.

Для роботи пожежникам довелося використовувати електроінструменти, щоб зняти решітку, яка блокувала доступ до повітропроводу, через який і виходив дим.

Щоб запобігти повторенню інциденту, співробітники пожежної охорони провели перевірку посольства, водночас продовжуючи роботи з природної вентиляції приміщення, в якому накопичилося багато диму.

Нагадаємо, у французькому Марселі 24 лютого 2024 року біля російського консульства прогримів вибух і виникла пожежа.

З'ясувалося, що інженер і хімік Національного центру наукових досліджень кинули саморобні вибухові пристрої на територію дипломатичного представництва.