В Уругвае горело российское посольство (фото, видео)

В субботу вечером, 26 апреля, в здании российского посольства, расположенного в столице Уругвая Монтевидео, произошел пожар.

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Об этом сообщает издание El País.

Отмечается, что два пожарных расчета отправили тушить густой столб дыма, который заметили в одной из комнат дипломатического ведомства.

При поддержке местных полицейских спасатели намеревались войти в здание, но не смогли сразу этого сделать из-за дипломатических процедур.

Задержка привела к увеличению количества дыма, выходящего из вентиляционной трубы посольства, расположенного на бульваре Испании и улице Сармьенто, в самом центре района Поситос.

Сотрудники полиции перекрыли дорогу, что затруднило движение транспортных средств в этом районе.

Пожар, предположительно начавшийся на установке кондиционирования воздуха, через некоторое время был потушен.

Для работы пожарным пришлось использовать электроинструменты, чтобы снять решетку, блокировавшую доступ к воздуховоду, через который и выходил дым.

Чтобы предотвратить повторение инцидента, сотрудники пожарной охраны провели проверку посольства, одновременно продолжая работы по естественной вентиляции помещения, в котором скопилось много дыма.

Напомним, во французском Марселе 24 февраля 2024 года возле российского консульства прогремел взрыв и возник пожар.

Выяснилось, что инженер и химик Национального центра научных исследований бросили самодельные взрывные устройства на территорию дипломатического представительства.