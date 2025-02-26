Выразили поддержку Украине: французские ученые бросили взрывчатку в российское консульство

Полиция задержала инженера и химика Национального центра научных исследований. Суд над ними начнется в четверг, 27 февраля.

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В понедельник, 24 февраля, в здание генерального консульства РФ во французском Марселе двое сотрудников Национального центра научных исследований бросили самодельные взрывные устройства. Об этом сообщает издание La Provence.

Подозреваемые были задержаны в тот же день во время демонстрации организованной в поддержку Украины. Своими действиями, как объяснили задержанные полицией инженер и химик, они намеревались продемонстрировать солидарность с Украиной.

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Ученые рассказали, что заполнили три пластиковых бутылки из-под газировки объемом 500 мл смесью азота и химических веществ, способных произвести "детонирующий эффект", и бросили их через ворота Генерального консульства России в 8-м округе Марселя на территорию дипломатического представительства.

Во время атаки две бутылки взорвались. Жертв и разрушений не выявлено. Однако в связи с инцидентом сектор округа был закрыт на 4 часа для работы саперной службы.

Ученые, признавшие свою причастность к взрывам, предстанут перед судом в четверг, 27 февраля.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял о готовности стать гарантом мира и безопасности. Президент Франции отметил, что его государство будет в дальнейшем поддерживать Украину, а также заботиться о всей Европе.

Также французский лидер высказал предположение, что говорить о перемирии в войне можно будет в течение нескольких недель.