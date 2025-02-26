Висловили підтримку Україні: французькі вчені кинули вибухівку в російське консульство

Поліція затримала інженера і хіміка Національного центру наукових досліджень. Суд над ними розпочнеться в четвер, 27 лютого.

Related video

У понеділок, 24 лютого, у будівлю генерального консульства РФ у французькому Марселі двоє співробітників Національного центру наукових досліджень кинули саморобні вибухові пристрої. Про це повідомляє видання La Provence.

Підозрюваних затримали того ж дня під час демонстрації, організованої на підтримку України. Своїми діями, як пояснили затримані поліцією інженер і хімік, вони мали намір продемонструвати солідарність з Україною.

Важливо

15 людей дістали поранення: у Франції в бар кинули гранату

Учені розповіли, що заповнили три пластикові пляшки з-під газованої води об'ємом 500 мл сумішшю азоту і хімічних речовин, здатних справити "детонуючий ефект", і кинули їх через ворота Генерального консульства Росії у 8-му окрузі Марселя на територію дипломатичного представництва.

Під час атаки дві пляшки вибухнули. Жертв і руйнувань не виявлено. Однак у зв'язку з інцидентом сектор округу було закрито на 4 години для роботи саперної служби.

Учені, які визнали свою причетність до вибухів, постануть перед судом у четвер, 27 лютого.

Нагадаємо, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявляв про готовність стати гарантом миру і безпеки. Президент Франції зазначив, що його держава буде надалі підтримувати Україну, а також дбати про всю Європу.

Також французький лідер висловив припущення, що говорити про перемир'я у війні можна буде протягом кількох тижнів.