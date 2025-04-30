Росія готова обговорити з США їх присутність на ЗАЕС: за яких умов це може відбутись

Російська Федерація готова до діалогу зі Сполученими Штатами щодо їхньої ролі на Запорізькій атомній електростанції.

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Про це заявив голова російської державної корпорації "Росатом" Олексій Лихачов, пише "Інтерфакс". Однією з тем для обговорення може стати майбутнє американського ядерного палива, що зберігається на станції.

"У разі ухвалення політичного рішення керівництвом країни, ми готові обговорити це з американською стороною", — заявив керівник підприємства журналістам.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого Запорізьку АЕС передається у власність РФ. З того часу Росія неодноразово звинувачувала Україну в обстрілах території ЗАЕС, представляючи це як загрозу ядерній безпеці й навіть ініціювала засідання Ради безпеки ООН.

Раніше Фокус писав, за яких умов Путін може повернути Україні атомну електростанцію. Тоді експерти були переконані, що атомна станція буде одним з предметів перемовин між США та РФ.

Біологиня та науковиця Катерина Шаванова розповідала, що ЗАЕС постійно перебуває у зоні ризику, території станції є замінованою, а до персоналу застосовуються тортури. Загалом тривалість окупації Запорізької АЕС впливатиме на термін відновлення повноцінної роботи об'єкта. Це може розтягнутися від 5 до 10 років після завершення бойових дій.