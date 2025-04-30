Росія готова обговорити з США їх присутність на ЗАЕС: за яких умов це може відбутись
Російська Федерація готова до діалогу зі Сполученими Штатами щодо їхньої ролі на Запорізькій атомній електростанції.
Про це заявив голова російської державної корпорації "Росатом" Олексій Лихачов, пише "Інтерфакс". Однією з тем для обговорення може стати майбутнє американського ядерного палива, що зберігається на станції.
"У разі ухвалення політичного рішення керівництвом країни, ми готові обговорити це з американською стороною", — заявив керівник підприємства журналістам.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого Запорізьку АЕС передається у власність РФ. З того часу Росія неодноразово звинувачувала Україну в обстрілах території ЗАЕС, представляючи це як загрозу ядерній безпеці й навіть ініціювала засідання Ради безпеки ООН.
Раніше Фокус писав, за яких умов Путін може повернути Україні атомну електростанцію. Тоді експерти були переконані, що атомна станція буде одним з предметів перемовин між США та РФ.
Біологиня та науковиця Катерина Шаванова розповідала, що ЗАЕС постійно перебуває у зоні ризику, території станції є замінованою, а до персоналу застосовуються тортури. Загалом тривалість окупації Запорізької АЕС впливатиме на термін відновлення повноцінної роботи об'єкта. Це може розтягнутися від 5 до 10 років після завершення бойових дій.