Россия готова обсудить с США их присутствие на ЗАЭС: при каких условиях это может произойти

Российская Федерация готова к диалогу с Соединенными Штатами относительно их роли на Запорожской атомной электростанции.

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Об этом заявил глава российской государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев, пишет "Интерфакс". Одной из тем для обсуждения может стать будущее американского ядерного топлива, хранящегося на станции.

"В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной", — заявил руководитель предприятия журналистам.

Напомним, в октябре 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым Запорожская АЭС передается в собственность РФ. С тех пор Россия неоднократно обвиняла Украину в обстрелах территории ЗАЭС, представляя это как угрозу ядерной безопасности и даже инициировала заседание Совета безопасности ООН.

Ранее Фокус писал, при каких условиях Путин может вернуть Украине атомную электростанцию. Тогда эксперты были убеждены, что атомная станция будет одним из предметов переговоров между США и РФ.

Биолог и ученый Екатерина Шаванова рассказывала, что ЗАЭС постоянно находится в зоне риска, территория станции заминирована, а к персоналу применяются пытки. В целом продолжительность оккупации Запорожской АЭС будет влиять на срок восстановления полноценной работы объекта. Это может растянуться от 5 до 10 лет после завершения боевых действий.