В Польщі стане важче отримати громадянство: що чекає на українців

У Польщі пропонують суттєво ускладнити процедуру отримання громадянства для іноземців. Відповідну ініціативу подала опозиційна партія "Право і Справедливість" (ПіС), і вона може вплинути на десятки тисяч українців, які перебувають у країні.

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Про це повідомляє SchengenVisaInfo.

Зазначено, що у Польщі нині діють одні з найм'якших правил у Європі щодо надання громадянства: іноземцям достатньо трьох років проживання, аби подати заявку на паспорт.

Опозиціонери з ПіС вважають такі умови надто поблажливими й пропонують наблизити польське законодавство до більш жорстких стандартів ЄС — зокрема, підвищити мінімальний строк проживання іноземців до 10 років.

Ініціатори законопроєкту пояснюють, що збільшення мінімального строку проживання для отримання громадянства до 10 років допоможе ефективніше відповідати на зростання міграційного навантаження.

На їхню думку, нинішні три роки — надто короткий період для належної інтеграції: цього часу недостатньо, щоб вивчити польську мову та адаптуватися до культури й правових норм країни.

Польські законодавці переконані, що десятирічний строк проживання дасть іноземцям більше часу для адаптації та підготовки до отримання громадянства.

Попри те, що ініціатива належить опозиції, у правлячих колах також визріває згода щодо необхідності посилення міграційних правил, тож подібні зміни можуть бути схвалені навіть в альтернативній формі.

Нагадаємо, в Україні розробляють новий закон, який дозволить множинне громадянство. Крім того, для біженців буде створено новий мобільний застосунок, а навчальні плани зазнають змін.

Раніше повідомлялося, що після можливого припинення вогню між Росією та Україною правовий статус майже 4,3 мільйона українських біженців у ЄС може опинитися під загрозою. Відсутність чіткого плану дій після потенційного перемир'я залишає їхнє майбутнє в Європейському Союзі під питанням.