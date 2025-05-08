В Польше станет труднее получить гражданство: что ждет украинцев

В Польше предлагают существенно усложнить процедуру получения гражданства для иностранцев. Соответствующую инициативу подала оппозиционная партия "Право и Справедливость" (ПиС), и она может повлиять на десятки тысяч украинцев, которые находятся в стране.

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Об этом сообщает SchengenVisaInfo.

Отмечается, что в Польше сейчас действуют одни из самых мягких правил в Европе по предоставлению гражданства: иностранцам достаточно трех лет проживания, чтобы подать заявку на паспорт.

Оппозиционеры из ПиС считают такие условия слишком снисходительными и предлагают приблизить польское законодательство к более жестким стандартам ЕС — в частности, повысить минимальный срок проживания иностранцев до 10 лет.

Инициаторы законопроекта объясняют, что увеличение минимального срока проживания для получения гражданства до 10 лет поможет эффективнее отвечать на рост миграционной нагрузки.

По их мнению, нынешние три года — слишком короткий период для надлежащей интеграции: этого времени недостаточно, чтобы выучить польский язык и адаптироваться к культуре и правовым нормам страны.

Польские законодатели убеждены, что десятилетний срок проживания даст иностранцам больше времени для адаптации и подготовки к получению гражданства.

Несмотря на то, что инициатива принадлежит оппозиции, в правящих кругах также вызревает согласие о необходимости ужесточения миграционных правил, поэтому подобные изменения могут быть одобрены даже в альтернативной форме.

Напомним, в Украине разрабатывают новый закон, который позволит множественное гражданство. Кроме того, для беженцев будет создано новое мобильное приложение, а учебные планы претерпят изменения.

Ранее сообщалось, что после возможного прекращения огня между Россией и Украиной правовой статус почти 4,3 миллиона украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой. Отсутствие четкого плана действий после потенциального перемирия оставляет их будущее в Европейском Союзе под вопросом.