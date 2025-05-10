Можуть постраждати 160 тисяч осіб: токсична хмара хлору рухається до Барселони (відео)

На складі, де зберігалися засоби для чищення басейнів, сталася пожежа. І хмара токсичного диму затягнула територію в передмісті Барселони.

Related video

Про це пише The Guardian.

Хмара хлору накрила місто в Іспанії

Іспанська влада наказала понад 160 000 осіб у прибережному місті Віланова-і-ла-Желтру на південь від Барселони залишатися вдома після пожежі на промисловому складі, внаслідок якої на великій території утворилася токсична хмара хлору.

За даними регіональної пожежної служби, пожежа в прибережному місті розпочалася на світанку 10 травня на складі, де зберігалися засоби для чищення басейнів.

"Якщо ви перебуваєте в зоні ураження, не покидайте свій дім або місце роботи", — йдеться в повідомленні Служби цивільного захисту в соціальних мережах.

Жителям рекомендували тримати двері та вікна зачиненими в зоні ризику, яка простягається на п'ять місцевих округів уздовж узбережжя.

Пожежна служба повідомила, що поки про жертви не повідомляють, додавши, що для локалізації пожежі задіяно велику кількість підрозділів.

Хмара хлору накрила місто в Іспанії

Влада перекрила дороги в цьому районі та закрила залізничні станції, щоб не допустити людей до постраждалої території.

"Хлору дуже важко загорітися, але якщо це сталося, його дуже важко загасити", — розповів власник складу Хорхе Віньюалес Алонсо.

За його словами, причиною загоряння могла стати літієва батарея.

Нагадаємо, помилка пілота під час зльоту літака British Airways призвела до загоряння гальм і екстреної зупинки на злітній смузі аеропорту Гатвік у Великій Британії. Виявилося, що пілот переплутав важелі.

Також у Москві горів житловий будинок після вибуху газу.