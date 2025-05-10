Могут пострадать 160 тысяч человек: токсичное облако хлора движется к Барселоне (видео)

На складе, где хранились средства для чистки бассейнов, произошел пожар. И облако токсичного дыма затянуло территорию в пригороде Барселоны.

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Об этом пишет The Guardian.

Облако хлора накрыло город в Испании

Испанские власти приказали более 160 000 человек в прибрежном городе Виланова-и-ла-Желтру к югу от Барселоны оставаться дома после пожара на промышленном складе, в результате которого на большой территории образовалось токсичное облако хлора.

По данным региональной пожарной службы, пожар в прибрежном городе начался на рассвете в 10 мая на складе, где хранились средства для чистки бассейнов.

"Если вы находитесь в зоне поражения, не покидайте свой дом или место работы", — говорится в сообщении Службы гражданской защиты в социальных сетях.

Жителям рекомендовалось держать двери и окна закрытыми в зоне риска, которая простирается на пять местных округов вдоль побережья.

Пожарная служба сообщила, что пока о жертвах не сообщается, добавив, что для локализации пожара задействовано большое количество подразделений.

Облако хлора накрыло город в Испании

Власти перекрыли дороги в этом районе и закрыли железнодорожные станции, чтобы не допустить людей к пострадавшей территории.

"Хлору очень трудно загореться, но если это произошло, его очень трудно потушить", — рассказал владелец склада Хорхе Виньюалес Алонсо.

По его словам, причиной возгорания могла стать литиевая батарея.

Напомним, ошибка пилота при взлете самолета British Airways привела к возгоранию тормозов и экстренной остановке на взлетной полосе аэропорта Гатвик в Великобритании. Оказалось, что пилот перепутал рычаги.

Также в Москве горел жилой дом после взрыва газа.