В столице РФ горит жилой дом после взрыва, сообщают о погибших (видео)

В российской столице вечером 4 мая прогремел взрыв в одном из спальных районов города. По сообщениям спасателей, на данный момент известно о трех погибших и 15 пострадавших в результате инцидента.

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Об этом сообщают российские паблики.

Факт пожара подтвердили в МЧС города Москвы. Там заявили, что сейчас началась эвакуация жильцов дома на улице генерала Тюленева, где произошел пожар. Из дома уже вывели одного спасенного.

"К сожалению, на балконе 9 этажа обнаружены двое погибших. На данный момент известно о шести пострадавших людях. Сотрудники МЧС России эвакуировали людей из соседних подъездов. Для них организованы пункты временного размещения. Площадь пожара — 100 квадратов. Тушение пожара продолжается", — сообщили спасатели.

Впоследствии стало известно о третьем погибшем в результате пожара, а количество пострадавших возросло до 15 человек.

Инцидент в юго-западной части Москвы прокомментировал мэр российской столицы Сергей Собянин. Он сообщил, что сейчас к врачам за помощью обратилось пять человек, среди которых двое детей.

Также телеграм-канал Shot добавил, что сейчас спасатели отключили газ в охваченном огнем подъезде, для этого им пришлось отпилить газовую трубу.

"На эту минуту пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Все 15 подъездов дома эвакуированы, пункт временного размещения развернули в ближайшей школе", — говорится в сообщении.

Впоследствии РИА Новости сообщает, что по факту пожара в московском доме начало следствие. Сейчас специалисты ждут завершения спасательных работ, после чего начнут устанавливать вероятные причины возгорания.

Ранее сообщалось, что в Москве вспыхнул масштабный пожар на складе, сообщают о взрывах. СМИ сообщают, что там загорелся склад с газовыми баллонами, перекрытие ангара уже обвалилось, а площадь возгорания продолжает увеличиваться.

Впоследствии стало известно, что в "Москва-Сити" вспыхнул пожар после взрывов. РосСМИ сообщают, что взорвался автомобиль на подземной парковке, и публикуют кадры пожара и задымления.