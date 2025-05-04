У столиці РФ горить житловий будинок після вибуху, повідомляють про загиблих (відео)

В російській столиці ввечері 4 травня пролунав вибух в одному зі спальних районів міста. За повідомленнями рятувальників, наразі відомо про трьох загиблих і 15 постраждалих у результаті інциденту.

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Про це повідомляють російські пабліки.

Факт пожежі підтвердили в МНС міста Москви. Там заявили, що наразі розпочалася евакуація мешканців будинку на вулиці генерала Тюленєва, де сталася пожежа. З будинку вже вивели одного врятованого.

"На жаль, на балконі 9 поверху виявлено двох загиблих. Наразі відомо про шестеро постраждалих людей. Співробітники МНС Росії евакуювали людей із сусідніх під'їздів. Для них організовано пункти тимчасового розміщення. Площа пожежі – 100 квадратів. Гасіння пожежі триває", — повідомили рятувальники.

Згодом стало відомо про третього загиблого внаслідок пожежі, а кількість постраждалих зросла до 15 осіб.

Інцидент у південно-західній частині Москви прокоментував мер російської столиці Сергій Собянін. Він повідомив, що наразі до лікарів за допомогою звернулося п'ятеро людей, серед яких двоє дітей.

Також телеграм-канал Shot повідомив, що наразі рятувальники відімкнули газ у охопленому вогні під'їзді, для цього їм довелося відпиляти газову трубу.

"На цю хвилину пожежникам вдалося ліквідувати відкрите горіння. Усі 15 під'їздів будинку евакуйовано, пункт тимчасового розміщення розгорнули у найближчій школі", — йдеться у повідомленні.

Згодом РИА Новости повідомив, що за фактом пожежі в московському будинку розпочало слідство. Наразі фахівці чекають завершення рятувальних робіт, після чого почнуть встановлювати ймовірні причини загорання.

Раніше повідомлялося, що в Москві спалахнула масштабна пожежа на складі, повідомляють про вибухи. ЗМІ повідомляють, що там загорівся склад з газовими балонами, перекриття ангару вже обвалилося, а площа займання продовжує збільшуватися.

Згодом стало відомо, що в "Москва-Сіті" спалахнула пожежа після вибухів. РосЗМІ повідомляють, що вибухнув автомобіль на підземному паркуванні, та публікують кадри пожежі й задимлення.