Для поширення ідеології: в Аргентині знайшли 83 коробки із нацистськими матеріалами (фото)

У підвалі Верховного суду Аргентини було виявлено 83 коробки із нацистськими матеріалами. Вони призначались для поширення ідеології Адольфа Гітлера в Аргентині під час Другої світової війни.

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Про це повідомляє Reuters.

Згідно з версією, 83 ящики були надіслані з посольства нацистської Німеччини в Токіо до Аргентини в червні 1941 року на борту японського пароплава "Нан-а-Мару". На той час велика партія вантажу привернула увагу влади, яка побоювалася, що її вміст може вплинути на нейтралітет Аргентини у війні.

Попри заяви німецьких дипломатів про те, що у ящиках містилися лише особисті речі, аргентинська митниця провела вибіркову перевірку п’яти з них. Там виявили листівки, фотографії, пропагандистські матеріали нацистського режиму та тисячі блокнотів, що належали нацистській партії. Після цього федеральний суддя ухвалив рішення про конфіскацію матеріалів, а справу передали до Верховного суду.

Причини, чому ці матеріали надійшли до Аргентини і що саме зробив з ними Верховний суд після конфіскації, досі залишаються невідомими. Через 84 роки працівники суду натрапили на ці коробки випадково — під час підготовки до створення музею Верховного суду.

"При відкритті однієї з коробок ми виявили матеріали, призначені для консолідації та поширення ідеології Адольфа Гітлера в Аргентині під час Другої світової війни", — йдеться в заяві суду.

Наразі всі знайдені матеріали перевезли до спеціального приміщення з додатковими заходами безпеки. Верховний суд також запросив Музей Голокосту в Буенос-Айресі долучитися до процесу інвентаризації та збереження виявлених документів. Експерти аналізуватимуть знахідки також на предмет можливих нових даних про Голокост, зокрема щодо міжнародних фінансових мереж, які могли використовувати нацисти.

Видання зазначає, що Аргентина зберігала нейтралітет у Другій світовій війні до 1944 року. У 1945 році оголосила війну Німеччині та Японії.

За даними Музею Голокосту, з 1933 по 1954 рік до Аргентини прибуло близько 40 тисяч євреїв, які рятувалися від переслідувань нацистського режиму в Європі. Нині в Аргентині проживає найбільша єврейська громада Латинської Америки.

Нагадаємо, Аргентина показала секретні архіви про топчиновників Третього рейху. Укладачі бази даних зазначають, що в Аргентину та інші країни Південної Америки через "пацючі стежки" втекли приблизно 10 000 нацистських злочинців, серед яких Адольф Ейхман та Йозеф Менгеле.

Крім того, Фокус писав, чи був серед них Адольф Гітлер. Також були вивчені теорії можливої втечі нацистського лідера.