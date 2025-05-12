Для распространения идеологии: в Аргентине нашли 83 коробки с нацистскими материалами (фото)

В подвале Верховного суда Аргентины было обнаружено 83 коробки с нацистскими материалами. Они предназначались для распространения идеологии Адольфа Гитлера в Аргентине во время Второй мировой войны.

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Об этом сообщает Reuters.

Согласно версии, 83 ящика были отправлены из посольства нацистской Германии в Токио в Аргентину в июне 1941 года на борту японского парохода "Нан-а-Мару". К тому времени большая партия груза привлекла внимание властей, которые опасались, что ее содержимое может повлиять на нейтралитет Аргентины в войне.

Несмотря на заявления немецких дипломатов о том, что в ящиках содержались только личные вещи, аргентинская таможня провела выборочную проверку пяти из них. Там обнаружили листовки, фотографии, пропагандистские материалы нацистского режима и тысячи блокнотов, принадлежавших нацистской партии. После этого федеральный судья принял решение о конфискации материалов, а дело передали в Верховный суд.

Причины, почему эти материалы поступили в Аргентину и что именно сделал с ними Верховный суд после конфискации, до сих пор остаются неизвестными. Спустя 84 года работники суда наткнулись на эти коробки случайно — во время подготовки к созданию музея Верховного суда.

"При открытии одной из коробок мы обнаружили материалы, предназначенные для консолидации и распространения идеологии Адольфа Гитлера в Аргентине во время Второй мировой войны", — говорится в заявлении суда.

Сейчас все найденные материалы перевезли в специальное помещение с дополнительными мерами безопасности. Верховный суд также пригласил Музей Холокоста в Буэнос-Айресе присоединиться к процессу инвентаризации и сохранения обнаруженных документов. Эксперты будут анализировать находки также на предмет возможных новых данных о Холокосте, в частности относительно международных финансовых сетей, которые могли использовать нацисты.

Издание отмечает, что Аргентина сохраняла нейтралитет во Второй мировой войне до 1944 года. В 1945 году объявила войну Германии и Японии.

По данным Музея Холокоста, с 1933 по 1954 год в Аргентину прибыло около 40 тысяч евреев, которые спасались от преследований нацистского режима в Европе. Сейчас в Аргентине проживает крупнейшая еврейская община Латинской Америки.

Напомним, Аргентина показала секретные архивы о топ-чиновниках Третьего рейха. Составители базы данных отмечают, что в Аргентину и другие страны Южной Америки через "крысиные тропы" сбежали примерно 10 000 нацистских преступников, среди которых Адольф Эйхман и Йозеф Менгеле.

Кроме того, Фокус писал, был ли среди них Адольф Гитлер. Также были изучены теории возможного побега нацистского лидера.