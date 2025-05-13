Саудівські винищувачі F-15 ефектно супроводили літак Трампа Air Force One (відео)

Останні 30 хвилин шляху до аеропорту Ер-Ріяда президентський літак Дональда Трампа супроводжували винищувачі F-15 саудівських ВПС. Такий жест вважається яскравим проявом дружньої дипломатії.

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Відеокадри супроводу показав у соціальній мережі Х заступник глави адміністрації президента США Ден Скавіно.

"Дякую за супровід і підтримку президента Трампа — ми все це цінуємо. Скоро побачимося на землі", — підписав він відео.

Видання New York Post повідомило, що шість літаків F-15 повітряних сил Саудівської Аравії курсували в безпосередній близькості: по три з кожного боку протягом останніх 30 хвилин польоту.

Супровід президентського літака в повітряному просторі Саудівської Аравії став яскравим проявом дружньої дипломатії, підкреслюють журналісти.

Виходячи з літака Air Force One, Трампа на злітно-посадковій смузі зустрів наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман.

Принц Мухаммед пообіцяв інвестувати $600 млрд у Штати

У поїздці Трампа супроводжують міністр оборони Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо, міністр енергетики Кріс Райт і міністр торгівлі Говард Лютник.

Вулиці Ер-Ріяда, столиці Саудівської Аравії, були прикрашені прапорами США на честь візиту Трампа. Очікується, що турне американського лідера трьома країнами Близького Сходу, включно з Катаром та ОАЕ, має на меті залучити інвестицій у Штати.

Трамп повідомив радникам, що під час поїздки хоче підписати угоди на суму понад 1 трильйон доларів, пише The New York Times.

Принц Мухаммед уже пообіцяв інвестувати $600 млрд у Сполучені Штати протягом наступних чотирьох років. ОАЕ пообіцяли $1,4 трлн інвестицій у майбутні 10 років.

Нагадаємо, Трамп в ультимативній формі вимагав провести прямі переговори Росії та України щодо завершення війни. Вашингтон погрожує припинити роль переговірника.

Президент США заявляв про бажання відвідати Туреччину 15 травня, цього дня може відбуватися зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.