Саудовские истребители F-15 эффектно сопроводили самолет Трампа Air Force One (видео)

Последние 30 минут пути к аэропорту Эр-Рияда президентский самолет Дональда Трампа сопровождали истребители F-15 саудовских ВВС. Такой жест считается ярким проявлением дружественной дипломатии.

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Видеокадры сопровождения показал в социальной сети Х заместитель главы администрации президента США Дэн Скавино.

"Спасибо за сопровождение и поддержку президента Трампа — мы все это ценим. Скоро увидимся на земле", — подписал он видео.

Издание New York Post сообщило, что шесть самолетов F-15 воздушных сил Саудовской Аравии курсировали в непосредственной близости: по три с каждой стороны в течение последних 30 минут полета.

Сопровождение президентского самолета в воздушном пространстве Саудовской Аравии стало ярким проявлением дружественной дипломатии, подчеркивают журналисты.

Выходя из самолета Air Force One, Трампа на взлетно-посадочной полосе встретил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

Принц Мухаммед пообещал инвестировать $600 млрд в Штаты

В поездке Трампа сопровождают министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, министр энергетики Крис Райт и министр торговли Говард Лютник.

Улицы Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, были украшены флагами США в честь визита Трампа. Ожидается, что турне американского лидера по трем странам Ближнего Востока, включая Катар и ОАЭ, имеет цель привлечь инвестиций в Штаты.

Трамп сообщил советникам, что в ходе поездки хочет подписать соглашения на сумму более 1 триллиона долларов, пишет The New York Times.

Принц Мухаммед уже пообещал инвестировать $600 млрд в Соединенные Штаты в течение следующих четырех лет. ОАЭ пообещали $1,4 трлн инвестиций в будущие 10 лет.

Напомним, Трамп в ультимативной форме требовал провести прямые переговоры России и Украины по завершению войны. Вашингтон грозит прекратить роль переговорщика.

Президент США заявлял о желании посетить Турцию 15 мая, в этот день может проходить встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.