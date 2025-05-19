Путін говорив із Трампом із музичної школи в Сочі, — росЗМІ

Російські журналісти заявили, що "президентський зв'язок" завжди з президентом РФ. І він може розмовляти телефоном, де б не перебував. Але водночас в сюжеті Володимира Путіна не показали.

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Про це повідомив російський журналіст ВГТРК Павло Зарубін.

Путін говорив із Трампом із Сочі

"Сьогодні президент Росії з поїздкою робочою в Сочі. Тут у нього велика робоча програма, і просто зараз він перебуває в освітньому центрі "Сіріус". Це нова будівля музичної школи і саме звідти Володимир Путін розмовляє з Дональдом Трампом", — сказав Зарубін, стоячи на тлі будівлі.

Він повідомив, що "президентський зв'язок завжди з президентом" і Путін може розмовляти телефоном, захищеними каналами зв'язку, практично з будь-якого місця, включно з автомобілем і літаком.

Водночас відео самої розмови не показали.

Про що розмовляли Путін і Трамп

Президент РФ після бесіди з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала майже дві години, заявив, що розмова була "змістовною, відвертою і вельми корисною", і що Росія нібито виступає за зупинення бойових дій, але "необхідно виробити найефективніші шляхи руху до миру".

"Ми, загалом, на правильному шляху", — сказав Путін, зазначивши, що Росія "готова працювати з Києвом" над документом про майбутній мирний договір.

"Припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей", — додав Путін.

Роз'яснювати деталі розмови буде після прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, або його помічник Юрій Ушаков.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як проходила розмова Путіна і Трампа і що саме обговорював президент США з главою країни-агресора.

Дональд Трамп анонсував телефонні переговори 19 травня з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним за два дні до того у своїй соцмережі Truth Social. Він планував провести розмову з Путіним о 17:00 за київським часом, потім зателефонувати Зеленському, а після цього — провести телефонні переговори з ним і членами Північноатлантичного альянсу (НАТО). Американський президент заявляв, що темою обговорення стануть зупинення "кривавої бійні" і торгівля.