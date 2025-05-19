Путин говорил с Трампом из музыкальной школы в Сочи, - росСМИ

Российские журналисты заявили, что "президентская связь" всегда с президентом РФ. И он может разговаривать по телефону, где бы не находился. Но при этом в сюжете Владимира Путина не показали.

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Об этом сообщил российский журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Путин говорил с Трампом из Сочи

"Сегодня президент России с поездкой рабочей в Сочи. Здесь у него обширная рабочая программа, и прямо сейчас он находится в образовательном центре "Сириус". Это новое здание музыкальной школы и именно оттуда Владимир Путин разговаривает с Дональдом Трампом", — сказал Зарубин, стоя на фоне здания.

Он сообщил, что "президентская связь всегда с президентом" и Путин может разговаривать по телефону, по защищенным каналам связи, практически из любого места, включая автомобиль и самолет.

При этом видео самого разговора не показали.

О чем разговаривали Путин и Трамп

Президент РФ после беседы с президентом США Дональдом Трампом, которая длилась около двух часов, заявил, что разговор был "содержательным, откровенным и весьма полезным" и Россия якобы выступает за остановку боевых действий, но "необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру".

"Мы, в целом, на правильном пути", – сказал Путин, отметив, что Россия "готова работать с Киевом" над документом о будущем мирном договоре.

"Прекращение огня с Украиной возможно по достижении соответствующих договоренностей", – добавил Путин.

Разъяснять детали разговора будет после пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, либо его помощник Юрий Ушаков.

Напомним, Фокус писал о том, как проходил разговор Путина и Трампа и что именно обсуждал президент США с главой страны-агрессора.

Дональд Трамп анонсировал телефонные переговоры 19 мая с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным за два дня до того в своей соцсети Truth Social. Он планировал провести разговор с Путиным в 17:00 по киевскому времени, затем позвонить Зеленскому, а после этого — провести телефонные переговоры с ним и членами Североатлантического альянса (НАТО). Американский президент заявлял, что темой обсуждения станут остановка "кровавой бойни" и торговля.