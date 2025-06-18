Індекс піци Пентагону та лобстерів в армії США: як їжа показує, що США готуються до війни

Акаунт у США стежить за тим, скільки піци замовляють у Вашингтоні співробітники Пентагону. Зазвичай це відбувається, коли США готуються до бойових дій. Те саме стосується і лобстерів, які подають в армійських їдальнях.

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Співробітники Пентагону замовили рекордну кількість піци за годину до атак Ізраїлю на Іран. За даними акаунта "Pentagon Pizza Report" у соцмережі X, це може свідчити про підготовку США до атаки.

Увечері напередодні удару Ізраїлю по військових об'єктах Ірану майже всі піцерії біля Пентагону значно активніше, ніж зазвичай, працювали на доставку, наприклад, за кілька хвилин до закриття піцерії District Pizza Palace, розташованої неподалік Пентагону, спостерігався різкий сплеск трафіку, а бар неподалік будівлі Міноборони США, навпаки, незвично був порожній. Це, на думку авторів акаунта, вказувало на "напружену ніч" у департаменті через майбутню атаку Ізраїлю на Іран.

Індекс піци Пентагона

У самому Пентагоні є ресторани швидкого харчування, але немає піцерій. А саме піца — це улюблений фастфуд у напружені періоди перед важливими воєнними подіями, тож коли в Пентагоні замовляють піцу — це зазвичай свідчить про те, що США готуються до війни.

Часто теорію Pizza Index пояснюють тим, що співробітникам ЦРУ, Пентагону і Білого дому доводиться затримуватися на роботі в дні, що передують гучним світовим подіям. Такими серед останніх стала масова атака Ірану на Ізраїль 13 квітня 2024 року. Те саме було і 1989 року перед вторгненням США до Панами, 1983-го — напередодні вторгнення до Гренади, і навіть перед початком повномасштабної війни в Україні в лютому 2022 року.

Про так звану "теорію піци" відомо давно. Помітне зростання замовлень їжі в районі Пентагону фіксували під час ізраїльської атаки на Іран 2024 року, а також перед вторгненням США в Панаму 1989-го і початком операції "Буря в пустелі" в Іраку 1991 року. Офіційно США заперечує причетність до ударів Ізраїлю по Ірану. Вважається, що взаємозв'язок помітив керівник франшизи піцерій Domino's Френк Мікс, який звернув увагу на те, що у Вашингтоні, округ Колумбія, де якраз і розташований легендарний Пентагон, різко зростає кількість замовлень у певні моменти. Так, після зростання кількості замовлень піци почалося вторгнення Іраку в Кувейт — перший акт подій "Бурі в пустелі".

Лобстер і стейки в армії США — нічого хорошого

Те саме стосується і лобстерів зі стейками, які раптово починають подавати в армії США. Старожили стверджують, що смачне частування або "surf and turf" з'являється на столах військових перед передислокацією. Зазвичай до місця бойових дій. Ветерани називають її "останньою вечерею", або "вечерею смертників".

У США кажуть, що лобстери і піца в армії — це погано

Лобстери і стейки з'явилися в меню американських військових порівняно нещодавно, у соцмережах зазначають, що перед Днем "Д", або перед висадкою союзних військ у Нормандії 6 червня 1944 року, солдатам подавали ванільне морозиво.

Якщо солдатам США подають лобстерів — це погана ознака

Утім, скептики зазначають, що лобстерів і стейки могли подавати і на честь 250-річчя американської армії, що відсвяткували парадом у Вашингтоні минулої суботи.

У США кажуть, що лобстери і піца в армії — це погано

Нагадаємо, Фокус писав про те, що Іран готується атакувати американські бази на Близькому Сході, починаючи з тих, що розташовані в Іраку, у разі, якщо США приєднаються до ізраїльських атак по країні. Також Іран готовий завдати ударів по базах США, розташованих в арабських країнах.

Іран про це попереджав ще до того, як Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах Тегерана. І навіть публікував список цілей. Це були об'єкти в ОАЕ, Катарі, Йорданії, Бахрейні і навіть на острові Дієго Гарсія в Індійському океані.