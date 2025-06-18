Индекс пиццы Пентагона и лобстеров в армии США: как еда показывает, что США готовятся к войне

Аккаунт в США следит за тем, сколько пиццы заказывают в Вашингтоне сотрудники Пентагона. Обычно это происходит, когда США готовятся к боевым действиям. То же касается и лобстеров, которые подают в армейских столовых.

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Сотрудники Пентагона заказали рекордное количество пиццы за час до атак Израиля на Иран. По данным аккаунта "Pentagon Pizza Report" в соцсети X, это может свидетельствовать о подготовке США к атаке.

Вечером накануне удара Израиля по военным объектам Ирана почти все пиццерии около Пентагона значительно активнее обычного работали на доставку, например за несколько минут до закрытия пиццерии District Pizza Palace, расположенной неподалеку от Пентагона, наблюдался резкий всплеск трафика, а бар неподалеку от здания Минобороны США, напротив, необычно пустовал. Это, по мнению авторов аккаунта, указывало на "напряженную ночь" в департаменте из-за предстоящей атаки Израиля на Иран.

Индекс пиццы Пентагона

В самом Пентагоне есть рестораны быстрого питания, но нет пиццерий. А именно пицца – это любимый фастфуд в напряженные периоды перед важными военными событиями, так что когда в Пентагоне заказывают пиццу – это обычно свидетельствует о том, что США готовятся к войне.

Часто теорию Pizza Index объясняют тем, что сотрудникам ЦРУ, Пентагона и Белого дома приходится задерживаться на работе в дни, предшествующие громким мировым событиям. Такими среди последних стала массовая атака Ирана на Израиль 13 апреля 2024 года. То же самое было и в 1989 году перед вторжением США в Панаму, в 1983 — накануне вторжения в Гренаду, и даже перед началом полномасштабной войны в Украине в феврале 2022 года.

О так называемой "теории пиццы" известно давно. Заметный рост заказов еды в районе Пентагона фиксировался во время израильской атаки на Иран в 2024 году, а также перед вторжением США в Панаму в 1989-м и началом операции "Буря в пустыне" в Ираке в 1991 году. Официально США отрицает причастность к ударам Израиля по Ирану. Считается, что взаимосвязь заметил управляющий франшизой пиццерий Domino’s Фрэнк Микс обратил внимание на то, что в Вашингтоне, округ Колумбия, где как раз и расположен легендарный Пентагон, резко возрастает число заказов в определенные моменты. Так, после роста числа заказов пиццы началось вторжение Ирака в Кувейт — первый акт событий "Бури в пустыне".

Лобстер и стейки в армии США – ничего хорошего

То же касается и лобстеров со стейками, которые внезапно начинают подавать в армии США. Старожилы утверждают, что вкусное угощение или "surf and turf" появляется на столах военных перед передислокацией. Обычно к месту боевых действий. Ветераны называют его "последний ужин", или "ужин смертников".

В США говорят, что лобстеры и пицца в армии - это плохо

Лобстеры и стейки появились в меню американских военных сравнительно недавно, в соцсетях отмечают, что перед Днем "Д", или перед высадкой союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года, солдатам подавали ванильное мороженое.

Если солдатам США подают лобстеров - это плохой признак

Впрочем, скептики отмечают, что лобстеров и стейки могли подавать и в честь 250-летия американской армии, что отметили парадом в Вашингтоне в минувшую субботу.

В США говорят, что лобстеры и пицца в армии - это плохо

Напомним, Фокус писал о том, что Иран готовится атаковать американские базы на Ближнем Востоке, начиная с тех, что расположены в Ираке, в случае, если США присоединятся к израильским атакам по стране. Также Иран готов нанести удары по базам США, расположенным в арабских странах.

Иран об этом предупреждал еще до того, как Израиль нанес удары по военным объектам Тегерана. И даже публиковал список целей. Это были объекты в ОАЭ, Катаре, Иордании, Бахрейне и даже на острове Диего Гарсия в Индийском океане.