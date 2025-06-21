"My friend — Які люди": Лукашенко зустрів у Мінську спецпредставника США Кіта Келлога (відео)

У суботу, 21 червня, президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся в Мінську зі спеціальним представником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Зустріч відбулася в Палаці Незалежності та стала першим офіційним візитом представника високого рівня від США до Білорусі за останні роки.

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В опублікованому інформаційним агентством БелТА відео відображені перші хвилини офіційної зустрічі, де сторони обмінялися дипломатичними репліками. Лукашенко при цьому був підкреслено люб'язним з американцями.

У переговорах брали участь делегації обох сторін. На порядку денному зустрічі значилися міжнародні та регіональні питання, ситуація в Україні та білорусько-американські відносини.

"Шуму ви наробили у світі дуже багато своїм приїздом. Але я дивуюся, чому. Хіба ми не можемо вести нормальний діалог і розмовляти про наші справи — про відносини між Білоруссю і Сполученими Штатами Америки", — звернувся Лукашенко до Келлога.

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"Я дуже сподіваюся, що наша бесіда буде дуже щирою, відкритою. В іншому разі чого зустрічатися, якщо мудрувати й хитрувати один перед одним, так результату не доб'ємося", — продовжив Лукашенко.

"Як і було до цього", — додав представник американської делегації.

"Ми живемо в дуже небезпечний час, коли кризи, з якими ми стикаємося, можуть різко ескалувати і розростатися, якщо ми не будемо мудрими та справедливими", — відповів зі свого боку Келлог на слова Лукашенка.

У відповідь білоруський президент пообіцяв американському гостю, що він буде в цілковитій безпеці поки перебуває в Білорусі, і жодної ескалації бути не може.

Потім Келлог зазначив, що він іноді буває занадто відкритим і щирим, за що його часто критикують. На це Лукашенко заявив, що такими ж якостями володіє і американський президент Дональд Трамп.

Нагадаємо, 18 червня, агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило про плани Келлога зустрітися з Лукашенком. За даними агентства, американський спецпредставник прибув до Мінська для обговорення можливих шляхів врегулювання війни в Україні.