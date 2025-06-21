"My friend — Какие люди": Лукашенко встретил в Минске спецпредставителя США Кита Келлога (видео)

В субботу, 21 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Минске со специальным представителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Встреча прошла во Дворце Независимости и стала первым официальным визитом представителя высокого уровня от США в Беларусь за последние годы.

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В опубликованном информационным агентством БелТА видео запечатлены первые минуты официальной встречи, где стороны обменялись дипломатическими репликами. Лукашенко при этом был подчеркнуто любезным с американцами.

В переговорах участвовали делегации обеих сторон. В повестке встречи значились международные и региональные вопросы, ситуация в Украине и белорусско-американские отношения.

"Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах — об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки", — обратился Лукашенко к Келлогу.

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"Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться, если мудрить и хитрить друг перед другом, так результата не добьемся", — продолжил Лукашенко.

"Как и было до этого", — добавил представитель американской делегации.

"Мы живем в очень опасное время, когда кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать и разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми", — ответил в свою очередь Келлог на слова Лукашенко.

В ответ белорусский президент пообещал американскому гостю, что он будет в полной безопасности пока находится в Беларуси, и никакой эскалации быть не может.

Затем Келлог отметил, что он иногда бывает слишком открытым и искренним, за что его часто критикуют. На это Лукашенко заявил, что такими же качествами обладает и американский президент Дональд Трамп.

Напомним, 18 июня, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о планах Келлога встретиться с Лукашенко. По данным агентства, американский спецпредставитель прибыл в Минск для обсуждения возможных путей урегулирования войны в Украине.