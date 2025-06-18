Келлог поедет в Минск говорить с Лукашенко о мире в Украине, — Reuters

Четыре источника подтвердили СМИ, что спецпредставитель США Кит Келлог в ближайшие дни собирается посетить Беларусь. Там он встретится с лидером Александром Лукашенко, потому что переговоры о прекращении огня не дают результата.

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Если чиновник администрации Дональда Трампа действительно осуществит эту поездку, он станет самым высоким чиновником США, который побывает в Беларуси за последние годы. Об этом 18 июня сообщили в Reuters.

Точная повестка дня встречи неизвестна. Однако два анонимных источника рассказали, что в частных разговорах Келлог назвал визит в Беларусь шагом, который может помочь начать мирные переговоры о перемирии. Официально информацию о поездке не публиковали. Госдепартамент и белорусское посольство в Вашингтоне в комментариях отказали, а сам спецпредставитель и Белый дом на запросы не ответили.

"Планирование таких поездок требует тщательных переговоров, и не исключено, что поездка может быть отменена или изменена в последний момент", — подчеркнули в издании.

В 2020 году Беларусь посетил госсекретарь Майк Помпео — это был визит чиновника США самого высокого уровня за последние 20 лет. В то время речь шла об улучшении отношений с Беларусью, встреча состоялась в рамках кампании первой администрации Трампа. Однако Вашингтон изменил курс после выборов в Беларуси и массовых протестов.

В 2022 году была приостановлена деятельность американского посольства из-за того, что Минск поддержал Москву в войне. Однако новая администрация Трампа возобновила усилия по установлению отношений с Беларусью.

Неназванный американский чиновник рассказал, что в Вашингтоне обсуждали попытки вывести Беларусь из сферы влияния РФ, хотя бы в незначительной степени вернув страну "на орбиту" США. В феврале в СМИ сообщалось о визите заместителя помощника госсекретаря Кристофера Смита и двух других чиновников Госдепа, чтобы освободить из Беларуси трех политических заключенных. В частном разговоре Смит заявлял о первом шаге к пенсионному соглашению об освобождении десятков таких заключенных в обмен на смягчение американских санкций.

Однако отмечается, что западные дипломаты скептически относятся к усилиям США для задабривания Беларуси, ведь страна остается прочно связанной с Россией.

Напомним, 4 июня во время совещания с правительством президент РФ Владимир Путин заявил, что отказывается от встречи на высшем уровне, потому что "кто вообще ведет переговоры с террористами". Глава Кремля обвинил Украину в переходе к терактам и давлению на Россию.

В ISW 8 июня сообщали, что заставить Путина сесть за стол переговоров могут западная военная помощь Украине и потери на фронте. Аналитики объяснили, что теория победы лидера РФ основывается на том, что его армия якобы сможет наступать дольше, чем ВСУ обороняться.