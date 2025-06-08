"Нанести более серьезные потери": в ISW объяснили, что заставит Путина сесть за стол переговоров

Западная военная помощь Украине и потери РФ на поле боя способны пошатнуть представление президента РФ Владимира Путина о войне и заставить его сесть за стол переговоров.

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Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Любое усиление экономического давления на Россию — хоть и является положительным политическим шагом — само по себе недостаточно, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров или изменить его представление о победе", — говорится в отчете.

По мнению аналитиков, продолжение западной военной помощи Украине остается ключевым для осуществления кампании давления на Россию, что может заставить Путина пересмотреть его представления.

"Теория победы Путина основывается на предположении, что российские военные могут поддерживать постепенное продвижение на поле боя дольше, чем украинские силы могут обороняться, и дольше, чем Запад готов поддерживать Украину", — отметили в ISW.

Эксперты подчеркнули, что стратегия Путина, вероятно, и в дальнейшем будет определять его нежелание существенно взаимодействовать с США и Украиной по мирным переговорам.

Они добавляют, что достижение мира в Украине, приемлемого для интересов США, требует длительных потерь России на поле боя или ее значительного поражения на фронте.

В ISW убеждены, что предоставление Штаты должны продолжить оказывать военную помощь Украине, ведь потери России на поле боя остаются ключевым фактором ее нынешних проблем с техникой, живой силой и экономикой.

"Западная помощь, в частности системы вооружения, которые только Соединенные Штаты могут предоставить быстро и в необходимом объеме, позволит украинским силам лучше защищать свои позиции, замедлить продвижение России и нанести еще более серьезные потери российским военным", — говорится в отчете Института.

Аналитики отметили, что рост потерь РФ на поле боя, особенно если они не будут соответствовать достигнутым территориальным достижениям, создадут риск усилиям Путина балансировать между расходами на войну и социально-экономическими потребностями и сохранять его поддержку внутри страны.

Напомним, 4 июня в отчете ISW говорилось о том, что Россия продолжает активно производить и накапливать ракеты и ударные дроны, что свидетельствует о ее намерении достичь военной победы над Украиной.

7 июня Дональд Трамп заявил, что это Украина спровоцировала Путина на удары по городам.