"Завдати серйозніших втрат": в ISW пояснили, що змусить Путіна сісти за стіл перемовин

Західна військова допомога Україні та втрати РФ на полі бою здатні похитнути уявлення президента РФ Володимира Путіна про війну та змусити його сісти за стіл перемовин.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Будь-яке посилення економічного тиску на Росію — хоч і є позитивним політичним кроком — саме по собі недостатнє, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів або змінити його уявлення про перемогу", — йдеться у звіті.

На думку аналітиків, продовження західної військової допомоги Україні залишається ключовим для здійснення кампанії тиску на Росію, що може змусити Путіна переглянути його уявлення.

"Теорія перемоги Путіна ґрунтується на припущенні, що російські військові можуть підтримувати поступове просування на полі бою довше, ніж українські сили можуть оборонятися, і довше, ніж Захід готовий підтримувати Україну", — зазначили в ISW.

Експерти підкреслили, що стратегія Путіна, ймовірно, й надалі визначатиме його небажання суттєво взаємодіяти зі США та Україною щодо мирних переговорів.

Вони додають, що досягнення миру в Україні, прийнятного для інтересів США, вимагає тривалих втрат Росії на полі бою або її значної поразки на фронті.

В ISW переконані, що надання Штати повинні продовжити надавати військову допомогу Україні, адже втрати Росії на полі бою залишаються ключовим чинником її нинішніх проблем з технікою, живою силою та економікою.

"Західна допомога, зокрема системи озброєння, які лише Сполучені Штати можуть надати швидко і в необхідному обсязі, дозволить українським силам краще захищати свої позиції, уповільнити просування Росії та завдати ще серйозніших втрат російським військовим", — йдеться у звіті Інституту.

Аналітики наголосили, що зростання втрат РФ на полі бою, особливо якщо вони не відповідатимуть досягнутим територіальним здобуткам, створять ризик зусиллям Путіна балансувати між витратами на війну і соціально-економічними потребами та зберігати його підтримку всередині країни.

Нагадаємо, 4 червня у звіті ISW йшлося про те, що Росія продовжує активно виробляти й накопичувати ракети та ударні дрони, що свідчить про її намір досягти воєнної перемоги над Україною.

7 червня Дональд Трамп заявив, що це Україна спровокувала Путіна на удари по містах.