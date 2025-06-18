Келлог поїде в Мінськ говорити з Лукашенком про мир в Україні, — Reuters

Чотири джерела підтвердили ЗМІ, що спецпредставник США Кіт Келлог найближчими днями збирається відвідати Білорусь. Там він зустрінеться з лідером Олександром Лукашенком, бо переговори про припинення вогню не дають результату.

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Якщо високопосадовець адміністрації Дональда Трампа дійсно здійснить цю поїздку, він стане найвищим чиновником США, який побуває у Білорусі за останні роки. Про це 18 червня повідомили у Reuters.

Точний порядок денний зустрічі невідомий. Однак два анонімні джерела розповіли, що у приватних розмовах Келлог назвав візит у Білорусь кроком, який може допомогти розпочати мирні перемовини про перемир’я. Офіційно інформацію про поїздку не публікували. Держдепартамент і білоруське посольство у Вашингтоні у коментарях відмовили, а сам спецпредставник і Білий дім на запити не відповіли.

"Планування таких поїздок вимагає ретельних переговорів, і не виключено, що поїздка може бути скасована або змінена в останній момент", — наголосили у виданні.

У 2020 році Білорусь відвідав держсекретар Майк Помпео — це був візит чиновника США найвищого рівня за останні 20 років. На той час йшлося про поліпшення відносин з Білоруссю, зустріч відбулася в межах кампанії першої адміністрації Трампа. Однак Вашингтон змінив курс після виборів у Білорусі й масових протестів.

У 2022 році була призупинена діяльність американського посольства через те, що Мінськ підтримав Москву у війні. Однак нова адміністрація Трампа відновила зусилля щодо встановлення відносин з Білоруссю.

Неназваний американський чиновник розповів, що у Вашингтоні обговорювали спроби вивести Білорусь зі сфери впливу РФ, хоча б незначною мірою повернувши країну "на орбіту" США. У лютому в ЗМІ повідомлялось про візит заступника помічника держсекретаря Крістофера Сміта і двох інших чиновників Держдепу, щоб визволити з Білорусі трьох політичних в'язнів. У приватній розмові Сміт заявляв про перший крок до пенсійної угоди про звільнення десятків таких ув’язнених в обмін на пом’якшення американських санкцій.

Однак зазначається, що західні дипломати скептично ставляться до зусиль США для задобрення Білорусі, адже країна залишається міцно пов’язаною з Росією.

Нагадаємо, 4 червня під час наради з урядом президент РФ Володимир Путін заявив, що відмовляється від зустрічі на вищому рівні, бо "хто взагалі веде переговори з терористами". Очільник Кремля звинуватив Україну в переході до терактів і тиску на Росію.

В ISW 8 червня повідомляли, що змусити Путіна сісти за стіл переговорів можуть західна військова допомога Україні та втрати на фронті. Аналітики пояснили, що теорія перемоги лідера РФ ґрунтується на тому, що його армія нібито зможе наступати довше, ніж ЗСУ оборонятися.