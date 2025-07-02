По 8 годин на лижах при -40: латвієць дістався Південного полюса, щоб допомогти Україні (фото)

Латвійський альпініст Юріс Улманіс попри мороз здолав 120 кілометрів, щоб досягти Південного полюса. Його метою було зібрати гроші для українських медиків, тож з собою він ніс синьо-жовтий стяг.

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Оголошений іноземцем розіграш завершений, завдяки внескам небайдужих йому вдалося зібрати 15 473 доларів (понад 642 тисячі гривень за актуальним курсом). Серед тих, хто донатив, обрали 20 переможців, яким надішлють "унікальні подарунки". На платформі United24 зауважили, що Улманіс — не лише альпініст, але й латвійський військовослужбовець.

Він вирушив до Південного полюса на підтримку України. Щодня іноземець по 5-8 годин проходив на лижах попри сорокаградусний мороз. При цьому він тягнув за собою сани вагою 40 кілограмів. Загалом шлях, який подолав Улманіс, сягає 120 кілометрів.

Фото Юріса Улманіса Фото: Juris Ulmanis / X Фото Юріса Улманіса в експедиції Фото: Juris Ulmanis / X

У розіграші подарунків брали участь усі, хто задонатив від 24 доларів (996 гривень). Які саме "ексклюзивні речі від Юріса" вони отримають, поки невідомо. Діставшись Південного полюса, латвієць розгорнув там український прапор.

Після експедиції Улманіс продовжив підтримку України, провівши презентації для громад у США і Канаді. Він розповів іноземцям про війну та закликав їх долучатися до збору грошей.

Фото Юріса Улманіса з українським прапором Фото: Juris Ulmanis / X

"Дякую за вашу щедрість та незмінну підтримку. Давайте і надалі підтримувати наших українських воїнів через United24", — написав у X альпініст.

Нагадаємо, британець Джонні Гантінгтон пережив важкий інсульт і вирішив втілити свою мрію. Він планує стати запланував стати першим чоловіком з інвалідністю, який самотужки на лижах пройде до Південного полюсу.

Чоловік Лерой розповів у соцмережах, що отримав пропозицію роботи на Південному полюсі. Однак вакансія непроста — вона передбачає пів року повної темряви й майже повної ізоляції.