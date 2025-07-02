По 8 часов на лыжах при -40: латвиец добрался до Южного полюса, чтобы помочь Украине (фото)

Латвийский альпинист Юрис Улманис несмотря на мороз преодолел 120 километров, чтобы достичь Южного полюса. Его целью было собрать деньги для украинских медиков, поэтому с собой он нес сине-желтый флаг.

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Объявленный иностранцем розыгрыш завершен, благодаря взносам неравнодушных ему удалось собрать 15 473 долларов (более 642 тысяч гривен по актуальному курсу). Среди тех, кто донатил, выбрали 20 победителей, которым пришлют "уникальные подарки". На платформе United24 отметили, что Улманис — не только альпинист, но и латвийский военнослужащий.

Он отправился к Южному полюсу в поддержку Украины. Ежедневно иностранец по 5-8 часов проходил на лыжах несмотря на сорокаградусный мороз. При этом он тянул за собой сани весом 40 килограммов. В целом путь, который преодолел Улманис, достигает 120 километров.

Фото Юриса Улманиса Фото: Juris Ulmanis / X Фото Юриса Улманиса в экспедиции Фото: Juris Ulmanis / X

В розыгрыше подарков участвовали все, кто задонатил от 24 долларов (996 гривен). Какие именно "эксклюзивные вещи от Юриса" они получат, пока неизвестно. Добравшись до Южного полюса, латвиец развернул там украинский флаг.

После экспедиции Улманис продолжил поддержку Украины, проведя презентации для общин в США и Канаде. Он рассказал иностранцам о войне и призвал их участвовать в сборе денег.

Фото Юриса Улманиса с украинским флагом Фото: Juris Ulmanis / X

"Спасибо за вашу щедрость и неизменную поддержку. Давайте и в дальнейшем поддерживать наших украинских воинов через United24", — написал в X альпинист.

Напомним, британец Джонни Хантингтон пережил тяжелый инсульт и решил воплотить свою мечту. Он планирует стать запланировал стать первым мужчиной с инвалидностью, который самостоятельно на лыжах пройдет до Южного полюса.

Мужчина Лерой рассказал в соцсетях, что получил предложение работы на Южном полюсе. Однако вакансия непростая — она предусматривает полгода полной темноты и почти полной изоляции.