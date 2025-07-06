Далай-лама святкує 90 років: духовний лідер називає себе "простим буддійським ченцем" (фото, відео)

Духовному лідеру тибетських буддистів Далай-ламі 6 липня виповнилося 90 років. Тисячі ченців і світових знаменитостей приїхали в індійське місто Дхарамсала, щоб відсвяткувати таку яскраву подію.

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Тисячі тибетських ченців приїхали в індійське місто Дхарамсала в Гімалаях, щоб відсвяткувати 90-річчя духовного лідера Далай-лами XIV. Сильні дощі не зіпсували настрою, Далай-лама постав перед публікою в традиційній мантії з жовтим шарфом, його супроводжували двоє ченців, повідомляє ВВС.

Далай-лама каже, що перебуває в прекрасній фізичній формі

У храмах на вершинах пагорбів лунали піснеспіви, танцювальні колективи виступали під дзвін цимбал і волинок. Давні послідовники Далай-лами, включно з голлівудським актором Річардом Гіром, прибули на церемонію на честь головного поборника миру.

Річард Гір прибув на день народження Далай-лами XIV

На церемонії в суботу Далай-лама запевнив послідовників у своїй прекрасній фізичній формі і сказав, що проживе ще 40 років.

Зазвичай він уникає святкування дня народження і сьогодні подякував послідовникам за те, що ювілей можна використати для роздумів про спокій розуму та співчуття. Лідер буддистів у Тибеті вважає себе "простим буддійським ченцем" і не шкодує ні про що, аналізуючи свій життєвий шлях.

Духовний лідер сказав, що після смерті прийде новий Далай-лама

"Важливо працювати над матеріальним розвитком, але ще важливіше досягти душевного спокою, розвивати добре серце і проявляти співчуття до всіх людей. Не тільки до близьких і рідних", — сказав він у привітанні.

Реінкарнація Далай-лами

Цього тижня Далай-лама завершив спекуляції про ймовірний кінець 600-річної традиції з його смертю. Духовний лідер тибетців сказав, що незабаром з'явиться новий лідер і традиція реінкарнації продовжиться, незважаючи на заперечення Китаю.

Згідно з тибетською традицією, душа старшого буддійського ченця після смерті перевтілюється в тілі дитини.

Далай-лама заявляв, що його реінкарнація буде у "вільному світі"

Перебуваючи у вигнанні з моменту втечі з Китаю 1959 року, Далай-лама заявляв, що його реінкарнація відбудеться у "вільному світі", тобто за межами Китаю.

У Пекіні наполягають на тому, що спадкування має відповідати китайським законам, релігійним ритуалам та історичним традиціям. Нового духовного лідера потрібно схвалити урядом Китаю.

Далай-лама довгий час очолював тибетську діаспору в її боротьбі за автономію та опорі китайському пануванню.

Світові лідери та знаменитості привітали Далай-ламу з днем народження

Тибетського духовного лідера привітали високопоставлені особи багатьох країн, включно з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та держсекретарем США Марко Рубіо.

Моді назвав Далай-ламу "неминущим символом любові, співчуття, терпіння і моральної дисципліни", а Рубіо заявив, що буддійський лідер надихає людей, втілюючи в собі "єдність, мир і співчуття".

Далай-лама очолив боротьбу за незалежність Тибету Фото: РБК

"Він найбільш незвичайна людина з усіх, хто коли-небудь жив на цій планеті", — сказав Річард Гір під оплески присутніх.

Далай-ламу XIV вважають наступною реінкарнацією бодхісаттви Авалокітешвари (бодхісаттви співчуття). Китай анексував Тибет і придушив місцеве повстання, тож тибетський лідер 1959 року вирушив із тисячами послідовників до Індії та створив уряд у вигнанні.

Очоливши тибетську діаспору і по суті боротьбу за незалежність Тибету, Далай-лама набув популярності на світовому рівні.

Нагадаємо, коли Далай-лама XIV святкував 88-й день народження, він сказав, що ледь виглядає на 50.

Раніше монгольську дитину, народжену в США, назвали реінкарнацією Далай-лами. Восьмирічний хлопчик бував на церемоніях разом із Далай-ламою в Дхарамсалі.