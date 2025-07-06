Далай-лама празднует 90 лет: духовный лидер называет себя "простым буддийским монахом" (фото, видео)

Духовному лидеру тибетских буддистов Далай-ламе 6 июля исполнилось 90 лет. Тысячи монахов и мировых знаменитостей приехали в индийский город Дхарамсала, чтобы отпраздновать столь яркое событие.

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Тысячи тибетских монахов приехали в индийский город Дхарамсала в Гималаях, чтобы отпраздновать 90-летие духовного лидера Далай-ламы XIV. Сильные дожди не испортили настроения, Далай-лама предстал перед публикой в традиционной мантии с желтым шарфом, его сопровождали двое монахов, сообщает ВВС.

Далай-лама говорит, что назодится в прекрасной физической форме

В храмах на вершинах холмов раздавались песнопения, танцевальные коллективы выступали под звон цимбал и волынок. Давние последователи Далай-ламы, включая голливудского актера Ричарда Гира, прибыли на церемонию в честь главного поборника мира.

Ричард Гир прибыл на день рождения Далай-ламы XIV

На церемонии в субботу Далай-лама заверил последователей в своей прекрасной физической форме и сказал, что проживет еще 40 лет.

Обычно он избегает празднования дня рождения и сегодня поблагодарил последователей за то, что юбилей можно использовать для размышления о спокойствии ума и сострадании. Лидер буддистов в Тибете считает себя "простым буддийским монахом" и не жалеет ни о чем, анализируя свой жизненный путь.

Духовный лидер сказал, что после смерти придет новый Далай-лама

"Важно работать над материальным развитием, но еще важнее достичь душевного спокойствия, развивать доброе сердце и проявлять сострадание ко всем людям. Не только к близким и родным", — сказал он в поздравлении.

Реинкарнация Далай-ламы

На этой неделе Далай-лама завершил спекуляции о вероятном конце 600-летней традиции с его смертью. Духовный лидер тибетцев сказал, что вскоре появится новый лидер и традиция реинкарнации продолжится, несмотря на возражения Китая.

Согласно тибетской традиции, душа старшего буддийского монаха после смерти перевоплощается в теле ребенка.

Далай-лама заявлял, что его реинкарнация будет в "свободном мире"

Находясь в изгнании с момента бегства из Китая в 1959 году, Далай-лама заявлял, что его реинкарнация состоится в "свободном мире", то есть за пределами Китая.

В Пекине настаивают на том, что наследование должно соответствовать китайским законам, религиозным ритуалам и историческим традициям. Нового духовного лидера нужно одобрить правительством Китая.

Далай-лама долгое время возглавлял тибетскую диаспору в ее борьбе за автономию и сопротивлении китайскому господству.

Мировые лидеры и знаменитости поздравили Далай-ламу с днем рождения

Тибетского духовного лидера поздравили высокопоставленные лица многих стран, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и госсекретаря США Марко Рубио.

Моди назвал Далай-ламу "непреходящим символом любви, сострадания, терпения и моральной дисциплины", а Рубио заявил, что буддийский лидер вдохновляет людей, воплощая в себе "единство, мир и сострадание".

Далай-лама возглавил борьбу за независимость Тибета Фото: РБК

"Он самый необычный человек из всех, кто когда-либо жил на этой планете", – сказал Ричард Гир под аплодисменты собравшихся.

Далай-ламу XIV считают следующей реинкарнацией бодхисаттвы Авалокитешвары (бодхисаттвы сострадания). Китай аннексировал Тибет и подавил местное восстание, поэтому тибетский лидер в 1959 году отправился с тысячами последователей в Индию и создал правительство в изгнании.

Возглавив тибетскую диаспору и по сути борьбу за независимость Тибета, Далай-лама приобрел известность на мировом уровне.

Напомним, когда Далай-лама XIV праздновал 88-й день рождения, он сказал, что едва выглядит на 50.

Ранее монгольского ребенка, рожденного в США, назвали реинкарнацией Далай-ламы. Восьмилетний мальчик бывал на церемониях вместе Далай-ламой в Дхарамсале.