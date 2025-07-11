Скандал у ЗС РФ: "людина з Кремля" покатав коханку на військовому літаку (відео)

Блогерка з Єкатеринбурга прилетіла в Ростов-на-Дону до свого "коханого". І зробила це на літаку Міністерства оборони РФ.

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Блогерка Марія Шалаєва опублікувала в Instagram (який, до речі, заборонений у Росії) відео, в якому розповіла, що прилетіла в закритий для цивільних аеропорт Ростова-на-Дону на військовому літаку. За її словами, вона скористалася такою можливістю, щоб відвідати коханого, якого називає "людиною з Кремля". У Росії почався скандал, пише росЗМІ "Вот Так" і низка Telegram-каналів.

Відео Марія Шалаєва вже видалила

Зараз Марія Шалаєва видалила публікації та закрила доступ до своїх акаунтів у соцмережах. Але ролик уже розійшовся Мережею.

У видаленому ролику Шалаєва каже, що літаки в Ростов-на-Дону все-таки літають.

"Просто не всі і не у всіх", — додає Шалаєва. Вона повідомляє, що це не перший її політ у закритий для цивільних рейсів аеропорт. І це справді правда, судячи з її Instagram це бувало вже щонайменше чотири рази.

Причиною частих польотів став її новий коханий, якого вона назвала "людиною з Кремля". Раніше в постах у своєму Telegram-каналі вона підписувала його як "містер X".

Якийсь "чоловік із Кремля" катав свою коханку на військовому літаку

Шалаєва стверджує, що її коханий не має стосунку ні до армії, ні до спецслужб. Однак пропагандистські російські Telegram-канали стверджують, що вона літала на Іл-76. Це борт, який активно використовує Міністерство оборони РФ.

В опублікованому відео Шалаєва також показала свого трирічного сина від попереднього шлюбу.

Крім польоту на борту, який, імовірно, належить Міноборони, Шалаєва показала, як після прильоту її зустрічає іномарка і везе в дорогий ресторан "Пірс" на набережній Ростова.

Підписники запитували Шалаєву, з ким вона подорожує. Блогерка розповіла, що в них із коханим стосунки на відстані, й іноді вони не бачаться по два тижні, але вона готова з цим змиритися.

Марія Шалаєва постійно літала на військовому літаку з Єкатеринбурга

"Наші Екб-шні наречені зовсім не викликають довіри. Інша справа — людина Кремля! Надійність — 200%. Я тепер знаю, хто він, але говорити не можна! Думаю, сім'я на даному етапі йому точно не потрібна, він не живе на одному місці, він за тиждень стільки точок Росії відвідує, таке жодній жінці не сподобається". — писала вона.

Також вона публікувала відео з кабінету свого кавалера з портретом міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова на стіні і показувала секретні документи, що лежать на столі поруч із нагородним пістолетом.

Шалаєва також знімала відео в кабінеті свого бойфренда

Член комітету Держдуми РФ із безпеки Андрій Альшевських заявив, що правоохоронні органи мають провести перевірку за фактом опублікованого Шалаєвою контенту з військового борту і із закритого аеропорту — і в разі виявлення порушень законодавства притягнути блогерку до відповідальності.

"Територія цього аеропорту близька до зони зіткнення, і якщо виконуються певні вильоти, польоти — все за узгодженням із Міноборони", — нагадав депутат.

Російський військовий блогер Fighterbomber заявив, що бойфренда Шалаєвої вже "вирахували", а екіпаж літака "від польотів відсторонено, його буде піддано обструкції та іншим строям шпіцрутенів".

"Усім екіпажем ідуть на килим до командувача і за відпрацьованою схемою. Папіка теж знайдено. Прийшли і до "папіка". Прямо на роботу", — повідомив блогер.

Хоча перед цим він писав, що прокатати своїх коханок на військовій техніці — це в російській армії "святе". Тож "метушня" навколо постів Шалаєвої йому незрозуміла.

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