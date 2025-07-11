Скандал в ВС РФ: "человек из Кремля" покатал любовницу на военном самолете (видео)

Блогер из Екатеринбурга прилетела в Ростов-на-Дону к своему "возлюбленному". И сделала это на самолете Министерства обороны РФ.

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Блогер Мария Шалаева опубликовала в Instagram (который, кстати, запрещен в России) видео, в котором рассказала, что прилетела в закрытый для гражданских аэропорт Ростова-на-Дону на военном самолете. По ее словам, она воспользовалась такой возможностью, чтобы навестить возлюбленного, которого называет "человеком из Кремля". В России начался скандал, пишет росСМИ "Вот Так" и ряд Telegram-каналов.

Видео Мария Шалаева уже удалила

Сейчас Мария Шалаева удалила публикации и закрыла доступ к своим аккаунтам в соцсетях. Но ролик уже разошелся по Сети.

В удаленном ролике Шалаева говорит, что самолеты в Ростов-на-Дону все-таки летают.

"Просто не все и не у всех", — добавляет Шалаева. Она сообщает, что это не первый ее полет в закрытый для гражданских рейсов аэропорт. И это действительно правда, судя по ее Instagram это бывало уже минимум четыре раза.

Причиной частых полетов стал ее новый возлюбленный, которого она назвала "человеком из Кремля". Ранее в постах в своем Telegram -канале она подписывала его как "мистер X".

Некий "человек из Кремля" катал свою любовницу на военном самолете

Шалаева утверждает, что ее возлюбленный не имеет отношения ни к армии, ни к спецслужбам. Однако пропагандистские российские Telegram –каналы утверждают, что она летала на Ил-76. Это борт, который активно использует Министерство обороны РФ.

В опубликованном видео Шалаева также показала своего трехлетнего сына от предыдущего брака.

Помимо полета на борту, предположительно, принадлежащему Минобороны, Шалаева показала, как по прилету ее встречает иномарка и везет в дорогой ресторан "Пирс" на набережной Ростова.

Подписчики спрашивали Шалаеву, с кем она путешествует. Блогер рассказала, что у них с возлюбленным отношения на расстоянии, и иногда они не видятся по две недели, но она готова с этим смириться.

Мария Шалаева постоянно летала на военном самолете из Екатеринбурга

"Наши Екб-шные женихи совсем не вызывают доверия. То ли дело — человек Кремля! Надежность — 200%. Я теперь знаю, кто он, но говорить нельзя! Думаю, семья на данном этапе ему точно не нужна, он не живет на одном месте, он за неделю столько точек России посещает, такое ни одной женщине не понравится". — писала она.

Также она публиковала видео из кабинета своего кавалера с портретом министра обороны РФ Андрея Белоусова на стене и показывала секретные документы, лежащие на столе рядом с наградным пистолетом.

Шалаева также снимала видео в кабинете своего бойфренда

Член комитета Госдумы РФ по безопасности Андрей Альшевских заявил, что правоохранительные органы должны провести проверку по факту опубликованного Шалаевой контента с военного борта и из закрытого аэропорта — и в случае выявления нарушений законодательства привлечь блогершу к ответственности.

"Территория этого аэропорта близка к зоне соприкосновения, и если выполняются определенные вылеты, полеты — все по согласованию с Минобороны", — напомнил депутат.

Российский военный блогер Fighterbomber заявил, что бойфренда Шалаевой уже "вычислили", а экипаж самолета "от полетов отстранен и будет подвергнут обструкции и прочим строям шпицрутенов".

"Всем экипажем идут на ковер к командующему и по отработанной схеме. Папик тоже найден. Пришли и к "папику". Прям на работу", — сообщил блогер.

Хотя перед этим он писал, что прокатить своих любовниц на военной технике — это в российской армии "святое". Так что "суета" вокруг постов Шалаевой ему неясна.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что за четыре года полномасштабной войны России против Украины численность потерь личного состава Вооруженных сил РФ превысила 1 млн человек.

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